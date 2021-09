Fernz Gate: Fantasy-Rollenspiel für PS4 erschienen

Screenshot - Fernz Gate (PC) Screenshot - Fernz Gate (PC) Screenshot - Fernz Gate (PC) Screenshot - Fernz Gate (PC) Screenshot - Fernz Gate (PC)

Am heutigen 17. September 2021 haben Exe-Create und KEMCO das bereits für iOS, Android, PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation Vita erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Fernz Gate auch für PlayStation 4 veröffentlicht. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten bis zum 2. Oktober im PlayStation Store einen Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis (13,49 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Alex, ein normaler Schüler mit einem normalen Leben, erwacht in einem fremden Wald und merkt, dass er irgendwie nach Fernland gelangte, wo Konflikt und Zerstörung herrschen. Alex bekämpft Monster, ständige Bedrohungen durch den Overlord und eine Abfolger chaotischer Ereignisse, während er versucht, seinen Platz in dieser neuen Welt zu finden. Er trifft Lita, eine junge Frau, die ebenfalls aus einer friedlichen Welt stammt. Sie werden schnell Freunde und machen sich gemeinsam auf den Weg, aber welche verborgene Wahrheit erwartet sie, während ihr Abenteuer seinen Lauf nimmt?Verbünde dich mit Freunden und kämpfe! Nutze das Geheimhaus, sende Freunde aus, um Gegenstände zu sammeln oder auf Podeste zu stellen, um Spezialeffekte zu erhalten. Baue Werte steigernde Früchte an und verbessere und personalisiere Waffen, nimm Nebenaufgaben an und genieße viele Inhalte."Letztes aktuelles Video: Trailer