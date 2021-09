Wildcat Gun Machine: Bullet-Hell-Dungeon-Crawler für PC und Konsolen angekündigt

Bullet-Hell-Shooter gemischt mit Dungeon-Crawling

Mehr als 40 Arten von Schusswaffen, um Feinde das Fürchten zu lehren

Fähigkeiten-Upgrades für einen individuellen Spielstil

Epische Bosskämpfe

Einzigartiger 2D-Artstyle

Komplexe Kampfsituationen, die mit Köpfchen und Explosionen gelöst werden müssen

Handgefertigte Level für das höchste Maß an Action

Mit Wildcat Gun Machine haben die australischen Entwickler Chunkybox Games und Daedalic Entertainment ein 2D-Action-Rollenspiel angekündigt, das Ende 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Via Steam und GOG kann man die auch im Epic Game Store erscheinende Mischung aus isometrischem Dungeon Crawler und bleihaltiger Arcade-Action bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem soll zum Steam Next Fest Anfang Oktober eine kostenlose Demo bereitstehen. Spielbeschreibung des Herstellers: "Bewaffnet mit einer großen Bandbreite an Feuerwaffen, haufenweise Munition, jeder Menge Attitüde (und Geisterkatzen), ballern sich Spieler durch Bullet-Hell-Dungeons voller fellsträubender Gegner, ekelhafter Fleischbestien und schießwütiger Monster.Jeder Dungeon ist handgefertigt und nicht zufallsgeneriert, um möglichst herausfordernd und gut ausbalanciert zu sein. Die daraus resultierenden Herausforderungen können nur mit kreativen Lösungen überwunden werden. Natürlich haben die meisten dieser Lösungen mit einer der 40 Feuerwaffen zu tun, zwischen denen die Spieler wählen können und von denen eine explosiver ist als die andere. Das Einzige, was Katzen mehr mögen als einem Laserpointer hinterher zu hüpfen, ist es, ihn auf die Stirn ihrer Feinde zu richten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer