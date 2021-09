WUCHANG: Fallen Feathers: Mythologisches Soulslike-Abenteuer zur Zeit der Ming-Dynastie angekündigt

Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - WUCHANG: Fallen Feathers (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Mit WUCHANG: Fallen Feathers hat der unabhängige chinesische Entwickler Lenzee Games ein Action-Rollenspiel in Souls -Manier für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Der auf der Unreal Engine basierende Titel befindet sich aktuell in der Pre-Alpha-Phase und hat noch kein Erscheinungstermin.Das Spiel soll in die letzten Jahre der Ming-Dynastie entführen, wo chinesische Mythologie auf Cthulhu-ähnliche Fiktion treffe. Nach dem Selbstmord von Kaiser Chongzhen fällt das Reich der Mitte ins Chaos, in dem man sich mit antiken Klingen- und Schusswaffen nicht nur gegen brandschatzende Banditen, sondern auch gegen gefiederte Menschen und Dämonen behaupten muss, während man sich auf die Suche nach dem Grund für die grausamen Transformationen macht.Letztes aktuelles Video: Atmosphere Trailer