Pokémon-Sammelkartenspiel-Live: Digitale Version des Sammelkartenspiels für Android, iOS, Mac und PC

iOS: Geräte ab iPhone 7 und iPad (2017) mit iOS 15

Android: Geräte ab Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy Tab A (2016) mit mindestens 2 GB RAM und Android 8.0 Oreo

Windows-PC: Windows 7, Intel Pentium D oder AMD Athlon 64 X2, NVIDIA GeForce 8600 GT oder ATI Radeon HD 2600XT und 3 GB RAM

Mac: MacOS OS X 10.12, Intel Core 2 Duo, NVIDIA GeForce GT 8600M GT oder ATI Radeon HD 2600 Pro und 3 GB RAM

The Pokémon Company International hat das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live angekündigt - quasi eine digitale Version des physischen Sammelkartenspiels. Das Sammelkartenspiel soll "bald" für unterstützte iOS- und Android-Geräte sowie PCs und Macs erhältlich sein (Free-to-play-Modell mit Ingame-Käufen). Trainer, die das Spiel testen wollen, bevor es für alle verfügbar ist, können am Soft-Launch für Mobilgeräte in Kanada und der globalen offenen Beta-Phase für PCs und Macs im Laufe dieses Jahr teilnehmen."Während wir auf wundervolle 25 Jahre Pokémon zurückschauen, werden wir wieder einmal daran erinnert, dass das Pokémon-Sammelkartenspiel schon immer ein starke Säule des Franchise war und von jungen und erfahrenen Trainern geliebt wird", sagte Barry Sams, Vice President of the Pokémon TCG bei The Pokémon Company International. "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live wird Hand in Hand mit der gedruckten Version gehen, die Fans kennen und lieben, und eine neue Ära des digitalen Spiels willkommen heißen, in der Trainer weltweit unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform zusammen spielen können.""Pokémon-Sammelkartenspiel-Live ist so konzipiert, dass Anfänger das Spiel leicht erlernen können, während es gleichzeitig neue Herausforderungen für etablierte Spieler bietet, die ihre Fähigkeiten verbessern und testen können. Spieler können wie gewohnt einige ihrer liebsten Aktivitäten des Pokémon-Sammelkartenspiels genießen, darunter das Erstellen von Decks und das Kämpfen gegen Trainer auf der ganzen Welt. Außerdem können sie ihr Spielerlebnis mit individualisierbaren Avataren und Pokémon-Sammelkartenspiel-Accessoires anpassen, an täglichen Aufgaben teilnehmen und mehr. Zusätzlich wird Pokémon-Sammelkartenspiel-Live auch nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten und Features aktualisiert werden", heißt es weiter.Weitere Details über Pokémon-Sammelkartenspiel-Live gibt es auf der offiziellen Internetseite Letztes aktuelles Video: Teaser