Beyond Contact: Sci-Fi-Survival-Abenteuer stellt Early-Access-Kontakt her

Dynamische 3D-Engine: Dynamisch-abwechslungsreiche, detailreiche und zweifellos tödliche Welt – powered von der Unity Engine, mit direktem Support von Unity.

Science-Fiction-Setting: Mit der Ausrüstung des Weltraumkorps, Waffen und dem Atmo-Anzug kann die Umgebung des Alien-Planeten erkundet sowie außergewöhnliche Kreaturen und ungewöhnliche Pflanzen entdeckt werden. Mit der Zeit offenbart sich so auch die uralte Zivilisation von Ketern.

Ausgefeiltes Forschungs- und Herstellungssystem: Scannen, Sammeln und Abbauen von exotischen Ressourcen des Planeten während das tiefgehende und ausgefeilte Forschungs- und Herstellungssystem das Überleben und die Entwicklung des sterbenden Planeten und seinen häufig aggressiven Bewohnern sichert.

Intuitives Basisbau- und Stromnetzsystem: Aufbauen, Erweitern und Verteidigen der Operationsbasis, während das einzigartige Stromnetzsystem bis an seine Grenzen ausgelastet wird.

Story getriebene Quests und Alien NPCs aus verschiedenen Fraktionen: Auf dem Weg zur Rettung der lokalen Bevölkerung von Ketern: Zusammenarbeit mit Alien-Zivilisationen, Entdecken bisher unbekannter Technologie und die Wahrheit hinter dem Niedergang des Planeten.

Am 21. September 2021 haben die australischen Playcorp Studios und Deep Silver das Sci-Fi-Survival-Abenteuer Beyond Contact im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in sechs Monaten den letzten Schliff erhalten soll. Der Download via Steam , wo bis dato 95 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet 14,99 Euro. Der Preis soll mit Erscheinen der Vollversion voraussichtlich angehoben werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Inspiriert von den Artworks klassischer Science-Fiction-Groschenromane ist Beyond Contact ein Survival-Spiel, das geprägt wird von den moralischen Dilemmas zeitgenössischer Science-Fiction-Filme und dem unerbittlichen Gameplay des klassischen Survival-Genres: Das Spiel bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Erkunden und Entdecken, ein ausgefeiltes Forschungs- und Herstellungssystem, intuitiven Basisbau, Landwirtschaft, Viehzucht und noch vieles mehr. Beyond Contact verfügt über story-getriebene Handlungsziele, um die Bewohner des Planeten Ketern zu retten. Dazu kommen genug Fauna, Flora, extremes Wetter und Umweltgefahren, um sogar die härtesten Survival-Gamer tausendfach herauszufordern."Als Features werden genannt:"Beyond Contact ist eine optimistische Zukunftsvision. Sie zeigt eine Menschheit, die gedeiht und sogar in der Lage ist anderen Spezies beim Überleben zu helfen, eben weil Diversität der Schlüssel für blühende Zivilisationen ist. Ein Survival Game zu entwerfen hat uns vor viele einzigartige Herausforderungen im Game-Design gestellt – und manche von ihnen dauern immer noch an. Das alles in eine Co-op Multiplayer-Erfahrung zu integrieren, in der Spieler zusammenarbeiten müssen, ist der nächste große Meilenstein, den wir für den Release im nächsten Jahr erreichen wollen. Wir verfügen jetzt über eine Plattform, die wir nutzen können, um alle unsere Träume für das Spiel in die Realität umzusetzen, während wir die Welt von Beyond Contact und dem Weltraumkorps mit Leben füllen und stetig erweitern", so PlayCorp-Geschäftsführer Chris Mosley.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer