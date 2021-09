Red Wings: American Aces: Die Luftkämpfe gehen weiter

Onlineflug – Teste deine Fähigkeiten gegen bis zu 9 andere Spieler in den Modi "Letzter Überlebender", "Punktekampf" oder "Zeitkampf" oder versammle einen Trupp von bis zu 5 Piloten und bekämpfe andere Trupps in den Modi "Vernichtung", "Team-Zeitkampf" oder "Team-Punktekampf"

Lokalflug – Spiele individuelle Spiele in 3 verschiedenen Modi (Punktekampf, Zeitkampf und Versteckspiel (nur für 2 Spieler)) allein gegen KI oder gegen einen anderen Spieler

Schließe 30 Missionen im Kampagnenmodus ab – Lass die Luftkämpfe des ersten Weltkriegs wieder aufleben und sieh dich allerhand unerwarteten Herausforderungen gegenüber (verfügbar im lokalen Koop-Modus für 1–2 Spieler)

Verbessere deinen Fähigkeitenbaum und Pilotenfortschritt – Entwickle deine Fähigkeiten als Pilot und verteile Punkte je nach aktueller Mission

Fliege 15 verschiedene Jagdflugzeuge, jedes mit einzigartigen Skins – Stich in der Hitze des Gefechts mit einem Flugzeug heraus, das deine Feinde nicht so schnell vergessen werden

Mit Red Wings: American Aces haben All in! Games einen Ableger ihrer im ersten Weltkrieg verorteten Luftkampf-Action Red Wings: Aces of the Sky angekündigt, der "bald" für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die für bis zu zehn Spieler ausgelegten Luftkämpfe im Cartoon-Stil bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Red Wings: American Aces sitzt du selbst im Pilotensitz eines nostalgischen, actiongeladenen Arcade-Shooters im coolen Comicbuchdesign mit passenden Spielmodi für jede Gelegenheit: lokal oder online, Einzel- oder Mehrspieler. Beweise dich in aufregenden Luftkämpfen und mache deinem Trupp einen Namen als beste Fliegerasse des ersten Weltkrieges!Vertraust du auf die Stärke deiner Staffel? Wähle eine Karte und einen Spielmodus, schnapp dir deine Piloten und spiele im Online-Mehrspielermodus mit einem Team von bis zu fünf Spielern gegen andere Trupps. Du kümmerst dich lieber allein um die Gefahren aus dem Himmel? Auch dafür gibt es Spielmodi! Tritt gegen bis zu neun andere Piloten an und fege auf der Punktetafel im Steilflug nach oben. Kleinere Kämpfergruppen mit ein bis zwei Piloten können im lokalen Koop in diversen anpassbaren Spielmodi direkt gegen ihre Gegner antreten, einschließlich eines Kampagnenmodus mit 30 Missionen.Schließe Missionen ab, verdiene Fähigkeitenpunkte und verbessere deinen Pilotenfortschritt über den Fähigkeitenbaum, um so dein Arsenal zu erweitern. Nutze deine Punkte je nach Mission strategisch und klug und sorge dafür, dass du aus jedem Luftkampf als Sieger hervorgehst.In den Wolken verstecken sich viele Gefahren, denn dort oben wartet mehr auf dich als nur feindliche Piloten! Gewitter verändern die Abklingzeit deiner Fähigkeiten und Sandstürme nehmen dir beinahe jede Sicht. Um alles noch etwas interessanter zu machen, warten weitere Herausforderungen auf dich. Dazu gehören Missionen, in denen du deine Feinde nur mit geflogenen Schrauben besiegen kannst, Flugzeuge, die ein Gas ausstoßen, das dir die Sicht nimmt, wenn du es am wenigsten erwartest, und vieles mehr!"Als Hauptfunktionen werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer