Evertried: Rundenbasierte Roguelite-Taktik auf Ende Oktober datiert

Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC) Screenshot - Evertried (PC)

Am 21. Oktober 2021 wollen Lunic Games, Danilo Domingues und DANGEN Entertainment die isometrische Roguelite-Taktik Evertried für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Vorbestellungen via Microsoft Store (19,99 Euro) und eShop (16,79 Euro) sind bereits möglich. Auf Steam kann man außerdem eine kostenlose Demo der auch via GOG und Humble Store erscheinenden Rundentaktik aus Brasilien ausprobieren.In der Spielbeschreibung heißt es: "In Evertried bestimmen die Aktionen des Spielers, wann sich feindliche Einheiten bewegen. Mit anderen Worten: Du bist derjenige, der das Tempo von Evertried bestimmt. Das Spiel läuft so schnell oder methodisch ab, wie du es im fließenden, rundenbasierten Action-Kampfsystem willst. Abwechselnd zu bewegen, anzugreifen, deinen Sprint sowie deine Skills einzusetzen und Gegner in Gefahren zu locken ist der Schlüssel zum Erfolg. Entwickle ausgeklügelte Strategien, um deine Gegner auszumanövrieren und folge deinem Weg zum Aufstieg!Wenn du nacheinander Gegner triffst, erhöht sich dein Fokus-Level, welches die Anzahl erhaltene Splitter bestimmt (die Währung des Spiels) und spezielle Verstärker freischaltet. Der Fokus-Level sinkt, wenn du niemanden angreifst oder dich nur auf dem Stockwerk bewegst, so dass du stets einen Anreiz zum schnellen Handeln hast.Die Sprint-Mechanik erlaubt dir, dich über die doppelte Distanz zu bewegen. Damit kannst du Hindernisse überqueren oder eine bessere Position einnehmen. Vergiss die Skills und Verstärker nicht – ausrüstbare Fähigkeiten und passive Effekte, mit denen du deinen Charakter auf kommende Schlachten vorbereiten kannst. Skills verbessern sich und werden bei aufeinanderfolgenden Spieldurchgängen übertragen, während Verstärker basierend auf deinem aktuellen Fokus-Level stärker werden.Der Turm hat 50 Etagen, die in 5 Bereiche unterteilt sind. Jeder Bereich ist einzigartig und bringt neue Arten von Gegnern mit sich. Je höher du im Turm aufsteigst, desto komplexer werden die Stockwerke. Jedes Gebiet hat eine Ladenfläche, auf der du Splitter ausgeben kannst, die du im Tausch gegen Gesundheitsregeneration, Skills und Verstärker erhältst.Jedes Gebiet endet mit einem Bosskampf, in dem du deine strategische Stärke unter Beweis stellen kannst. Wenn du alle Lebenspunkte verlierst, löst sich dein Krieger auf und verliert seine zuvor erworbenen Fähigkeiten, um im ersten Stockwerk wieder aufzutauchen. Allerdings wird die Beherrschung der Skills in den folgenden Durchläufen übernommen. Erhebe dich erneut, Krieger, und stelle dich deinem Schicksal."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer