Kirby und das vergessene Land: Neues Plattform-Abenteuer für Switch angekündigt

Nintendo hat im Rahmen seiner aktuellen Direct-Präsentation den 3D-Plattformer Kirby und das vergessene Land alias Kirby and the Forgotten Land angekündigt, der im Frühjahr 2022 für Switch erscheinen soll. Im eShop wurde bereits eine entsprechende Produktseite für den rosa Flauschballs eingerichtet.In der Spielbeschreibung heißt es: "In Kirbys neuem Abenteuer für Nintendo Switch geht's richtig rund – in 3D! Spieler können die 3D-Bereiche frei erkunden, indem sie Kirbys Spezial-Power nutzen. Was erwartet Kirby in dieser geheimnisvollen Umgebung voller verlassener Bauwerke einer vergangenen Zivilisation?"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer