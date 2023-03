Kirby und das vergessene Land: Deshalb mussten Fans 30 Jahre auf ein 3D-Spiel warten

Kirby und das vergessene Land: Alles eine Frage der Perspektive

Zugänglichkeit hat Priorität

Mitbekamen wir letztes Jahr, abseits von den optischen Versuchen bei Kirby 64: The Crystal Shards, das erste 3D-Abenteuer der pinken Knutschkugel.Der Sprung in die dritte Dimension hat also also, schließlich feierte Kirby 1992 sein Debüt in Kirby’s Dream Land, nach dem die Smash Bros.-Ikone Masahiro Sakurai dem runden Maskottchen Leben eingehaucht hatte. Auf derenthüllte man nun endlich, warum Fans so lange auf einen 3D-Ableger warten mussten.HAL Laboratory Expert Director Tatsuya Kamiyama stand dem anwesenden Publikum Rede und Antwort und gab eine präzise Antwort, warum Kirby erst mit Kirby und das vergessene Land das erste Mal richtig in 3D auftritt:. Denn die Körperform des Plattform-Helden stellte die Entwickler bei HAL vor viele Herausforderungen.„Wenn man eine Kugel dreht, kann man nicht wirklich sehen, dass sie gedreht wird. Kirby hat ein schlichtes, rundes Design, daher ist es von hinten schwierig zu erkennen, in welche Richtung er schaut. Für Kirbys Fernkampfangriffe ist es ein extremes Problem, wenn der Spieler auch nur ein bisschen falsch beurteilt, wohin der Charakter schaut.“„Kirby greift an, indem er Gegner einsaugt und sie wieder ausspuckt. Aus diesem Grund muss man nach einem neuen Gegner zum Einsaugen suchen, wenn man verfehlt, und das ist sehr frustrierend“, erklärt Kamiyama. Die Kollegen von IGN haben ein paar Bilder auf der GDC geschossen, die diese Problematik verdeutlichen.Weil Kirby und das vergessene Land nicht nur einen „frischen Look“ bekommen, sondern auchsein sollte, hat man beim Zielen etwas nachgeholfen. Bei dem Anvisieren von Gegnern gibt es daher unauffällig Hilfestellung, damit dievon Kirbys kugelrunder Körperform nicht so sehr ins Gewicht fällt.Gleichzeitig hat man dabei versucht darauf zu achten, die Zielhilfe nicht zu auffällig zu machen, damit Spieler nicht das Gefühl bekommen, sie bekämen alles vorgekaut. Bei ihrem aktuellen Titel stand HAL vor diesen Herausforderungen zum Glück nicht, schließlich istein reiner 2D-Titel.