Kirby und das vergessene Land: Entwickler plant neues Spiel mit dem rosa Dreamlander

Für 2024 kein Kirby-Spiel angekündigt

Der knuffige Edelknödelist eines der bekanntesten Aushängeschilder Nintendos und beglückt uns schon seit Anfang der 90er Jahre auf unterschiedlichen Konsolen des japanischen Unternehmens mit seinen Abenteuern.Den letzten Eintrag mit einem großen Titel markiertaus dem Jahr 2022 für die Switch, danach folgten noch das Remakeund das Partyspiel. Bei einer solchen Schlagzahl ist es nicht verwunderlich, dasswill.So sind auf der Homepage von HAL Laboratory einige Ausschreibungen zu sehen, um für künftige Projekte neue Kräfte heranzuholen. Vom Projektmanager über Sounddesigner bis zu 3D-Animatoren möchte der Entwicklerrekrutieren. „Wir suchen begeisterte Menschen, die ein Teil in der Entwicklung neuer Kirby-Spiele sein und interessante Games mit Liebe zum Detail kreieren wollen“, heißt es dort (via NintendoLife ).Für 2024 ist zwar noch kein neuer Kirby-Titel angekündigt, die Ausschreibungen dürften Fans des knuffigen pinken Nimmersatts jedoch positiv für die nahe Zukunft stimmen. Und in einer Zeit, in der wir beinahe täglich Meldungen von Entlassungen bei Videospielentwicklern und -publishern bekommen, jüngst bei League of Legends-Entwickler Riot Games , ist es eine angenehme Abwechslung, zu sehen, dass auchwerden.Für Nintendo ist ein neues Spiel einer Original-IP wie Kirby. Eine andere beliebte Marke des Videospielkonzerns ist gerade in aller Munde – allerdings aus einem ganz anderen Grund. Die „Pokémon mit Schusswaffen“ machen Palworld unsicher, weswegen dessen, wie ihr hier lesen könnt.