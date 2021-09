Chocobo GP: Kart-Rennspiel mit Final-Fantasy-Figuren für Switch

"Verschiedene Spielmodi - Für die Spielmodi stehen 'Geschichte' und 'Angepasstes Rennen' zur Auswahl. Dazu gibt es auch ein spannendes Knockout-Turnier für bis zu 64 Spieler*innen. Bestimmte Modi unterstützen Online- oder lokale Mehrspieler-Partien.

Aufregende Rennstrecken - Rase durch verschiedene Strecken, die von den Chocobo- und Final-Fantasy-Reihen inspiriert wurden, darunter Cids Teststrecke, die Straßen von Alexandria, Zozo und der Gold Saucer.

Besetzung aus beliebten Charakteren - Spieler*innen können aus vielen Charakteren aus der Chocobo-Reihe auswählen.

Magisches Maginit - Maginit, das in auf der Rennstrecke verstreuten magischen Eier zu finden ist, verleiht Spieler*innen magische Kräfte, wie Feuer oder Aero, die gegen Konkurrenten eingesetzt werden können, um einen Vorteil zu erlangen und durchs Ziel zu rasen."

Bei der Nintendo-Direct-Ausgabe ist Chocobo GP von Square Enix angekündigt worden. Das Kart-Rennspiel im Chocobo-Universum wird 2022 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. In dem Rennspiel fährt man mit Final-Fantasy-Figuren wie Chocobo oder Gilgamesch um die Wette. Dabei nutzt man spezielle Fähigkeiten und Maginiten, um an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Möglichkeiten zur Anpassung des Motors stehen ebenso zur Verfügung wie lokale Multiplayer-Rennen und Online-Wettkämpfe, in denen bis zu 64 Spieler in einem Turnier gegeneinander antreten können.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Trailer