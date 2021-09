Actraiser Renaissance: Neuauflage des SNES-Klassikers veröffentlicht

Wundervoll überarbeitete HD-Grafik für Charaktere, Karten, Monster, Kampfhintergründe und Effekte

Neu entworfene Stadtbausegmente, darunter eine neue Region und Entwicklungsphasen für Städte

In 2D-Action-Levels lässt sich neue Magie nutzen, darunter Feuer, Eis und andere magische Elemente

Spieler*innen können ausweichen, angreifen und für ein dynamischeres Erlebnis auch mit Bewegungen nach oben oder unten zuschlagen

Neues Echtzeit-Strategie-Feature "Invasion der Monsterhorde"

Neu aufgelegter Original-Soundtrack mit 15 neuen Tracks

Die Option, zwischen dem Original-Soundtrack und dem neu aufgelegten Soundtrack des Originalkomponisten Yuzo Koshiro zu wechseln

Automatisches Speichern und Auswahl des Schwierigkeitsgrads

Mit Actraiser Renaissance haben Square Enix und Sonic Powered zum 30. Jahrestag des SNES-Originals ein Remaster des 2D-Action-Plattformer- und Aufbau-Strategie-Klassikers aus den 1990er Jahren für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS sowie Android veröffentlicht. Via PlayStation Store eShop und Steam , wo bis dato 80 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet der Download 29,99 Euro, während im App Store und auf Google Play lediglich 19,99 Euro fällig werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Actraiser Renaissance kombiniert 2D-Action und Platformer mit einer Stadtbausimulation. Spieler*innen helfen der Menschheit in Gestalt eines Engels, in einer Welt zu leben, die vom Bösen heimgesucht wird. Sie nutzen wundersame Kräfte, um Blitze heraufzubeschwören und lösen Erdbeben aus, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, wenn diese das Wachstum der Zivilisation behindern. Mit dem mächtigen Bogen des Engels beschützen sie ihr weitläufiges Reich und vertreiben Monster, die es auf ihr Volk abgesehen haben."Als neue Updates und Features werden genannt:Wer Actraiser Renaissance vor dem 1. November 2021 via eShop oder Steam erwirbt, soll einen Bildschirmhintergrund und einen Mini-Soundtrack mit fünf Songs als Veröffentlichungsbonus erhalten. Wer im PlayStation Store zuschlägt, soll neben dem Mini-Soundtrack ein besonderes PS4-Design mit Hintergrundmusik bekommen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer