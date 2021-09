Shadowrun Trilogy: Paradox Interactive kündigt Dreierpack für Nintendo Switch an

Screenshot - Shadowrun Trilogy (Switch) Screenshot - Shadowrun Trilogy (Switch) Screenshot - Shadowrun Trilogy (Switch) Screenshot - Shadowrun Trilogy (Switch)

Paradox Interactive hat die Spielesammlung Shadowrun Trilogy für Nintendo Switch angekündigt. Für das Dreierpack ist laut eShop ein Release im Jahr 2022 geplant. Es umfasst Shadowrun Returns Shadowrun Dragonfall - Director's Cut sowie Shadowrun Hong Kong - Extended Edition.Die einzigartige Welt von Shadowrun aus Cyberpunk und Fantasy hat seit ihrer Erschaffung vor 30 Jahren eine große Kultgemeinde gewonnen. Vor fast 10 Jahren kehrte Spielentwickler Jordan Weisman zur Welt von Shadowrun zurück und modernisierte dieses klassische Spiel zu einem rundenbasierten, taktischen Rollenspiel für Einzelspieler. Die Suche nach einem mysteriösen Killer im weitläufigen Metroplex Seattle führt dich aus den tiefsten Slums in die mächtigsten Megakonzerne der Stadt.Du musst mit Bedacht vorgehen, die Hilfe anderer Runner in Anspruch nehmen und die starken Kräfte von Technologie und Magie meistern, um unbeschadet den Schatten von Seattle zu entsteigen.Im Jahr 2012 kehrte die Magie in unsere Welt zurück und erweckte mächtige Kreaturen aus Mythen und Legenden zum Leben. Darunter war auch die große Drachin Feuerschwinge, die ohne Vorwarnung aus dem Harz hervorbrach und das Land mit Feuer, Tod und Zerstörung verheerte. Die Bundeswehr brauchte fast vier Monate, um sie vom Himmel zu holen. Danach wurde dieser Sieg als Dragonfall bekannt.Seitdem sind 42 Jahre vergangen und die Welt von 2054 hat sich gewandelt. Unkontrollierte Fortschritte der Technik haben die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt. Elfen und Trolle wandeln unter uns, skrupellose Konzerne pressen die Welt aus, und Feuerschwinges Schreckensherrschaft ist nur noch eine ferne Erinnerung. Deutschland ist zersplittert: Eine stabile Anarchie namens „Status Fluxus“ beherrscht Berlin. Hier ist jede Macht flüchtig, fast alles ist möglich und die richtigen Beziehungen entscheiden über Erfolg oder Hungertod.Für dich und dein Team kampferprobter Shadowrunner gibt es keinen besseren Ort, schnelles Geld zu verdienen.Jetzt erwächst eine neue Bedrohung, die zu gewaltigem Chaos und Verwüstungen führen könnte. Eine Bedrohung, die dazu führt, dass dein Team auf die falsche Seite einer tödlichen Verschwörung gerät. Dein einziger Hinweis: Gerüchte vom Dragonfall. Gerüchte, dass die große Drachenschwinge noch lebt und nur auf den richtigen Augenblick wartet, um zurückzukehren ...HONG KONG. Ein sicherer, wohlhabender Hafen in einem Meer aus Chaos, Krieg und politischen Unruhen. Die Freie Unternehmenszone Hong Kong ist ein Land der Gegensätze: Sie ist eines der erfolgreichsten Geschäftszentren in der Sechsten Welt und beheimatet einen der gefährlichsten Sprawls der Welt. Ein Land der grellen Lichter, glänzenden Türme und rastlosen Geister, in dem das Leben billig und alles käuflich ist.Als ehemaliger Häftling in Seattle versuchst du, dein Leben auf ehrliche Weise zu bestreiten, aber wenn dein Ziehbruder dich bittet, ihn in China zu treffen, wird die Sache haarig, und du stellst fest, dass die Polizei versucht, dich zu verhaften. Und verhaften heißt in diesem Fall: erschießen! Stell dein Team aus Shadowrunnern zusammen. Diese Söldner mit großem Ego kämpfen sowohl mit Magie als auch mit Technologie, damit du den Spieß umdrehen und die Elite-Konzernpolizei jagen kannst. Bei Erkundung in Echtzeit und rundenbasierter Action bekommst du es mit tödlichen Verschwörungen, Konzerngier, Triaden, sozialer Trennung und Bandenkriegen zu tun."