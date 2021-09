The Plane Effect: Dystopisches Rätselabenteuer für PC und Konsolen erschienen

Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC) Screenshot - The Plane Effect (PC)

Am 23. September 2021 haben Innovina Interactive, Studio Kiku und PQube das dystopische Puzzle-Adventure The Plane Effect für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird im Gegensatz zum Microsoft Store ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Eine kostenlose und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Demo (Prolog) steht ebenfalls auf allen Plattformen zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Es ist Solos letzter Tag im Büro. Zeit, auszustempeln und nach Hause zu gehen. Aber wo ist sein Zuhause? Und was bedeutet Zuhause eigentlich? Wird Solo von jemandem beobachtet? Enträtsle die Geschichte dieses verstörenden dystopischen Abenteuers, in dem die Zeit nicht so verläuft, wie wir sie kennen. Erlebe, untersuche und begreife die seltsamen Vorfälle, die Solo an seinem letzten Arbeitstag zu verfolgen scheinen. Von VFX-Experten mit großartigen Bildern und Klängen zum Leben erweckt. Dein Weg führt dich durch eine unvergessliche Erzählung, während du gegen eine unheilvolle Präsenz kämpfst, die jeden Schritt von Solo zu beobachten scheint."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer