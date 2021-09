Dagon: by H. P. Lovecraft: Kostenloses Horrorabenteuer für PC und VR

Tauche ein in ein voll synchronisiertes erzählerische sErlebnis in Echtzeit-3D

Entdecke den Ursprung des Cthulhu-Mythos und die verdrehte Welt von H. P. Lovecraft

Gönne dir einen kurzen, kostenlosen Horror, der in 30 Minuten durchlebt werden kann

Erfahre mehr über die ursprüngliche Geschichte, ihren Autor und ihren Einfluss auf die Kultur, während du spielst.

Kaufe einen optionalen DLC um unsere zukünftigen Projekte zu unterstützen und erhalte zusätzliche Goodies (einschließlich eines Hörbuchs und eines mit Screenshots gefüllten E-Books)

Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC) Screenshot - Dagon: by H. P. Lovecraft (PC)

Am 24. September 2021 haben die polnischen Entwickler Bit Golem ihr narratives Horrorabenteuer Dagon: by H. P. Lovecraft für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos. Ein ebenfalls kostenloses VR-Update soll im Oktober folgen. Wer die Finanzierung zukünftiger Projekte unterstützen möchte, kann für 3,99 Euro ein DLC-Paket mit Hintergrundbildern sowie E-Book- und Hörbuchfassungen erwerben . Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "äußerst positiv" (aktuell sind 98 Prozent von über 1.100 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Dagon ist ein 3D-Erzählungserlebnis des Wahnsinns, das auf der gleichnamigen Kult-Kurzgeschichte des Meisters des kosmischen Horrors und der Weird Fiction, H. P. Lovecraft selbst basiert. Es ist ein interaktives Portal in die Welt des umstrittenen Genies und seines hochgelobten Cthulhu-Mythos, das sowohl Neulingen als auch langjährigen Anhängern offensteht.Tritt in die Fußstapfen eines ehemaligen Schiffsoffiziers und Morphinliebhabers und tauche in den stygischen Abgrund eines drogensüchtigen Geistes. Entdecke die unaussprechlichen, längst ertrunkenen Schrecken auf einer fernen eldritischen Insel und schwelge im Schrecken Lovecrafts.Mach es dir also vor dem Bildschirm bequem oder setze dein VR-Headset auf und erlebe den kosmischen Horror hautnah in dieser 100 % originalgetreuen Adaption der Geschichte. Es wird nur etwa 30 Minuten dauern, aber du wirst das Meer vielleicht nie wieder auf dieselbe Weise betrachten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer