The Signal State: Von modularen Synthesizern inspiriertes Rätselspiel erschienen

In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Signalstatus spielt in einer postapokalyptischen Zukunft und stellt deine Logik mit komplexen, von modularen Synthesizern inspirierten Rätseln auf die Probe. Repariere Maschinen, baue eine verlassene Farm auf und sei Teil einer Revolution, die das Schicksal ein für alle Mal verändern wird."



Als Features werden genannt:

Halte das Signal am Leben - Manipuliere die Eingaben, indem du einzigartige Module und Patchkabel über ein einfaches Drag-and-Drop-System verwendest.

Hinterlasse dein Zeichen - Beweise dich als bester Maschinenflüsterer, indem du mehr als 40 Rätsel löst und in unseren Bestenlisten antrittst.

Kontrolliere das Interface - Passe es mit Farbpaletten für die Kabel und 3 verschiedenen Kabeldarstellungsstilen an deine Vorlieben an.

Lass es synthetisieren - Bring die Immersion auf die nächste Stufe mit den Designs von Papernoise, der Module für Mutable Instruments, Hexinverter, WMD usw. entworfen hat.

Am 23. September 2021 haben Reckoner Industries, The Iterative Collective und indienova das von modularen Synthesizern inspirierte Endzeit-Puzzlespiel The Signal State für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen (aktuell sind 98 Prozent der Reviews positiv), kostet 16,99 Euro. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls erhältlich. Außerdem sind bereits zwei große Updates (Sandbox-Modus und Rätsel-Editor) geplant.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer