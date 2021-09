A Gummy's Life: Die Party-Kämpfe weiten sich auf PS4, One und Switch aus

Battle-Royale-Modus mit bis zu 8 Teilnehmern - Liefere dir Multiplayer-Kämpfe mit deinen Freunden oder spiele online mit bis zu 8 Spielern.

Leicht zu spielen, schwer zu meistern - Haue wild auf die Knöpfe und bahne dir deinen Weg zum Sieg oder plane einen strategischen Schlag, um deine Gegner auszuschalten.

Verschiedene Spielmodi - Hot Potato, King of the Hill, Team Deathmatch und der lustige Free-for-All-Modus.

Unzählige Levels mit verschiedenen Spiel-Stilen und Mechaniken - Du kannst in jedem Level etwas Neues finden, wobei jedes eine andere Art des Spielens erfordert. Viel Spaß beim Entdecken all ihrer Geheimnisse!

Man kann nie zu viele Fruchtgummis haben (aber sag das nicht deinem Zahnarzt) - Der Unterschied bei Fruchtgummis geht über das Ersichtliche hinaus. Wähle das Fruchtgummi mit den Eigenschaften, die am besten zu deinem Spiel-Stil passen. Plus! Es erwarten dich noch mehr Fruchtgummis, die erst freigeschaltet werden müssen.

Auf physischen Simulationen basierende, verrückte Kämpfe - Lande ein paar Skittle zerstörende Treffer und Zähne brechende Würfe. Jeder Kampf ist wahrhaft einzigartig und hinterlässt einen bleibenden Geschmack im Mund.

Freischaltbare Kosmetik! - Spiele online, um verschiedene Hüte und Brillen freizuschalten, um deine Kämpfe noch lustiger zu machen.

Content Updates in Hülle und Fülle - Es wird regelmäßige Updates geben, um das Spiel ständig zu verbessern. Folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und teile uns deine Vorschlägen mit – alle sind herzlich willkommen!

Leckere Verspottungen - Das Einzige, was so gut ist, wie der Duft des Sieges, ist, es den Sieg dem Gegner unter die Nase zu reiben. Sei jedoch vorsichtig, es kann sie in Raserei versetzen.

Universeller Spaß - Jeder liebt Fruchtgummis und jeder kann A Gummy's Life spielen.

Am 24. bzw. 25. September 2021 haben EP Games ihr bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Party-Kampfspiel A Gummy's Life auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Gleichzeitig wurde das PC-Original auf Version 1.1.0 aktualisiert und crossplay-tauglich gemacht (zu den Patchnotizen ).In der Spielbeschreibung heißt es: "Achtung! Die Fruchtgummis sind zum Leben erwacht … und sie sind nicht zu bändigen! Man kann einfach nicht wegschauen! Man muss der unerbittlichen, Free-for-All-Fruchtgummi-Action mit ihren biegsamen Faustkämpfen und süßen, aber wilden unerwarteten Schlägen folgen. Man sagt, die Feder sei mächtiger als das Schwert, aber da Fruchtgummis keine Federn haben, machen Sie sich ihre Umgebung zu nutzen, um verheerende Effekte zu erzielen. Und du dachtest, sie sehen so süß aus!So viele Fruchtgummis zur Auswahl: Wähle deinen Lieblingsfruchtgummi aus und genieße den Spaß mit deinen Freunden oder deiner Familie. Schalte verschiedene Kosmetika frei, um deine Fruchtgummis noch individueller zu gestalten. Es kann nur einen Sieger geben. Zeige allen, wer den Zucker beherrscht! Der Gewinner bekommt alles und dazu gehören auch die neu freigeschalteten Fruchtgummis, mit denen er spielen kann."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 One Switch