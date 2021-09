Unusual Findings: Nostalgischer Adventure-Trip in die 1980er Jahre angekündigt

Folge einer Sci-Fi-Geschichte über das Erwachsenwerden. Drei Freunde kämpfen gemeinsam gegen unbekannte… Dinge (vielleicht auch gegen einige bekannte Dinge).

Ansehen, mitnehmen und sprechen über Aktionsflächen, ein Inventar zum Verwenden und Kombinieren von Gegenständen und dein Verstand - alles, was du zum Spielen brauchst.

Stylische Pixelkunst. Der ganze Charme der Pixelgrafik der Vergangenheit mit mehr Farben und den neuen Effekten der Zukunft. Einige Pixel sehen so echt aus, dass sie fast aus dem Bildschirm springen könnten.

Die Entscheidungen, die du triffst, wirken sich auf die Beziehungen zwischen den Charakteren und damit auf die Rätsel, den Spielverlauf und die Geschichte aus.

Die radikalste Musik, die ein Synthesizer spielen kann. Coole, beliebte Synthwave-Musik sowie eingängige Songs, die exklusiv für das Spiel geschrieben wurden, um die 80er-Jahre-Stimmung zu verstärken.

Alle Geschmacksrichtungen der 80er Jahre in einem einzigen Spiel gehen auf eine einfachere Zeit zurück, in der Tapes gemixt wurden, wo der Commodores 64 der König war, Kinder spät abends draußen spielen konnten und das einzige, worüber man sich Sorgen machen musste, DER GIGANTISCHE KILLER-ALIEN WAR, DER DICH UND DEINE FREUNDE KRIEGEN WILL.

Mit Unusual Findings haben die argentinischen Entwickler Epic Llama ( Darkestville Castle ) und Publisher Buka Entertainment ein Point'n'Click-Adventure angekündigt, das im Herbst 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo ausprobiert werden. Am 5. Oktober soll außerdem eine Kickstarter-Kampagne lanciert werden, um Umsetzungen des 2D-Pixelart-Abenteuers für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch zu finanzieren.In der Spielbeschreibung heißt es: "Es sind die 80er Jahre und Weihnachten steht vor der Tür. Vinny, Nick und Tony sind jung und ihr neuer Kabelreceiver ist gerade gekommen. In derselben Nacht, als sie versuchen, einen Pay-TV-Kanal für Erwachsene zu entschlüsseln, empfangen sie das Notsignal eines außerirdischen Raumschiffs nach einer Bruchlandung im Wald in der Nähe ihrer Stadt…Die Dinge werden immer seltsamer, als sie herausfinden, dass der riesige Außerirdische ausgewählte Mitglieder ihrer Gemeinde tötet! Entdecke eine Welt voller Nostalgie, suche im Video Buster Store nach Hinweisen, fordere andere Kinder in den Laser Llamas Arcades heraus, lerne einen neuen Trick im The Emerald Sword Comic Store, versuche, mit den punkig aussehenden Lost Guys in ihrem Versteck auszukommen oder wage es sogar, DEN STIER, den Inbegriff des Actionhelden der 80er Jahre, um Hilfe zu bitten!Folge der Geschichte, die Klassikern der 80er Jahre wie Die Goonies, Explorers, Monster Squad, The Lost Boys, Sie leben, Terminator und Aliens Tribut zollt, und einem Gameplay, welches die Mechanik von Point-and-Click-Meisterwerken wie Vollgas – Full Throttle mit einer einzigartigen Wendung kombiniert und vieles mehr.Deine Entscheidungen sind wichtig und die Art und Weise, wie du diese drei Freunde miteinander interagieren lässt, wirkt sich zunehmend auf ihre Freundschaft und die gesamte Geschichte aus. Sie verändern sich, die Art und Weise, wie sie die Spielrätsel lösen, die Orte, die sie besuchen, die Antworten, die sie finden, die Geschichte, alles.Entdecke die Wahrheit, die sich hinter der Alien-Invasion verbirgt. Warum hier? Warum tötet es Einheimische? Wie können die Freunde es aufhalten? Werden sie den Erwachsenen-Kanal empfangen? Die Antworten auf diese und andere Fragen findest du… in Unusual Findings."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer