Myth of Empires: Betatest des Multiplayer-Sandbox-Spiels steht an

"Trotzt einer unerbittlichen Welt voller Banditen, wilder Tiere und feindlicher Spieler. Stillt euren Hunger mit Erjagtem und sammelt Ressourcen in der Welt, um euer Fort auszubauen.

Setzt euch in intensiven, taktischen Schlachten gegen eure Feinde zur Wehr. Kontrolliert die Richtung eurer Hiebe, um ihre Wucht und damit auch den Schaden zu vergrößern.

Craftet dutzende verschiedener Waffen- und Rüstungsarten verschiedener Stufen, die euch in der Schlacht helfen werden. Schmiedet Schwerter, Speere, Hellebarden, Äxte, Wurfwaffen, Armbrüste, Bögen, Schilde und mehr!

Konstruiert eure eigenen, angepassten Gebäude und Belagerungswaffen wie Ballisten, Katapulte, Trebuchets und Belagerungsleitern, um gegnerische Festungen einzureißen.

Rekrutiert NPCs entweder friedlich oder mit Gewalt und lasst sie Ressourcen sammeln, Items craften, jagen oder an eurer Seite kämpfen. Zähmt Pferde, um sie in die Schlacht zu reiten oder züchtet sie mit Attributen, damit sie euren Anforderungen genügen.

Ein robustes Gildensystem erlaubt Spielern, mit ihren Freunden zusammen Fraktionen zu bilden. Arbeitet zusammen, um feindliche Angriffe abzuwehren, den Server zu erobern und über alles und jeden zu herrschen!

Neues Gameplay und Inhalte: Belagerungsschlachten auf Bezirks-, Provinz- und Festungsebene sowie einen verbesserten Sprachchat, ein neues Handelssystem und die Vertonung von Charakteren.

Neue Umgebungen: Schneebedeckte Berglandschaften, Wüsten, Sümpfe, Höhlen und ein komplett neues Wettersystem.

Neue Items zum Craften: Waffen, Rüstungen, Gebäude, Rezepte, Kulturpflanzen, Karren und mehr.

Neue Fauna: Elefanten, Rhinos, Krokodile, Schmetterlinge, Fische und mehr.

PVE und PVP Server sind in Asien, Nordamerika und Europa verfügbar"

Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC) Screenshot - Myth of Empires (PC)

Das Entwicklerstudio Angela Game wird am 2. Oktober 2021 einen geschlossenen Beta-Test von Myth of Empires starten. Die Beta wird bis zum 10. Oktober laufen. Interessierte Spieler können sich via Steam für den Playtest registrieren. Dieser Testlauf ist die erste globale Beta von Myth of Empires. Eine begrenzte Spieler-Anzahl durfte bereits im April (erste Closed Alpha) und im Juni (Lokalisierungs-Alpha-Test) einen Blick auf das Spiel werfen."Dieser Beta-Test bringt uns einen Schritt näher an die Spielerfahrung, die uns schon lange für Myth of Empires vorschwebt", so Meng Liang, Producer bei Angela Game und Project Director des Studios. "Das ist unser erster globaler Beta-Test und gleichzeitig unser umfangreichster, sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch des Umfangs. Wir können die Reaktionen der Spieler auf all die Gameplay-Features und Verbesserungen kaum erwarten, die jetzt neu im Spiel sind."Myth of Empires ist ein Multiplayer-Sandbox-Spiel."Die Spieler müssen kämpfen, um zu überleben und sich dabei einen Platz in einer Welt schaffen, die von Krieg zerrüttet ist. Sie bauen Festungen, führen Armeen in gewaltigen Schlachten, belagern feindliche Städte und bauen so ihr eigenes Imperium auf."Features, die im Beta Test enthalten sind (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Official Closed Beta Trailer