UnMetal: Parodistische Stealth-Action für Metal-Gear-Fans ist einsatzbereit

Am 28. September 2021 haben Francisco Tellez de Meneses alias Unepic Fran und Indie-Publisher Versus Evil das satirische 2D-Stealth-Action-Adventure UnMetal für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus), Microsoft Store und eShop wird ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,59 Euro statt 16,99 Euro). Via Epic Games Store, GOG und Steam, wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen (aktuell sind 97 Prozent der Reviews positiv), sind außerdem eine kostenlose Demo sowie eine UnDeluxe Edition inklusive Soundtrack erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "UnMetal ist ein 2D-Stealth-Action-Spiel, das im Jahr 1972 spielt. Die Spieler schlüpfen in den Charakter von Jesse Fox, einem Zivilisten, der versehentlich in eine ungeplante Mission verwickelt wird, um einen Angriff auf die NATO zu verhindern. Er wird von einer Kommandoeinheit für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, abgeschossen und inhaftiert. Seine Mission besteht nun darin, aus der schwer bewachten, geheimen Militärbasis zu fliehen, in der er gefangen gehalten wird.Wenn man in Militäreinrichtungen herumschleicht, in denen man offensichtlich nichts zu suchen hat, besteht immer die Gefahr, dass man stirbt. In UnMetal spielen sowohl Stealth als auch Crafting eine wichtige Rolle, während sich die Spieler durch die unzähligen Level bewegen und alles tun, um nicht entdeckt zu werden. Gefundene Gegenstände wie Platinen, Drähte und sogar unparfümiertes, einlagiges Klopapier können im Inventarsystem kombiniert werden, um neue Gegenstände für die Flucht herzustellen. Wer hätte gedacht, dass ein Glasauge und die Augenklappe eines Soldaten einmal entscheidend für das Gelingen einer Mission sein könnten, da man aus ihnen eine Schleuder basteln kann?Ausgestattet mit einem Sinn für Humor, der trockener ist als ein geschüttelt-nicht-gerührter Cocktail für Geheimagenten, Gadgets und einem speziellen Talent, militärische Waffen von leicht ablenkbaren Wachen zu erhalten, ist UnMetal außerdem eine Hommage an die Spiele und Fernsehserien der 80er Jahre, denn wer liebt es nicht, wenn ein Plan funktioniert?""Es gibt so viele großartige Momente in Games und Filmen aus meiner Jugend, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Als wir UnMetal zum ersten Mal in die Hände bekamen und die klassische Stealth- und Mann-gegen-Fahrzeug-Action erleben durften, konnten wir gar nicht mehr damit aufhören. UnMetal, das von der Presse bereits als Parodie auf Metal Gear Solid bezeichnet wurde, ist das Spiel, das du schon immer mal spielen wolltest, du wusstest es nur noch nicht ... bis jetzt", so Steve Escalante, General Manager von Versus Evil.Letztes aktuelles Video: Trailer