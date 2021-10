Dungeon Encounters: Taktischer Dungeon-Crawler für PC, PS4 und Switch veröffentlicht

Am 14. Oktober 2021 hat Square Enix den strategischen Dungeon-Crawler Dungeon Encounters für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Via PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus), eShop und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (23,99 Euro statt 29,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "DUNGEON ENCOUNTERS wurde unter der Leitung von Hiroyuki Ito, einem langjährigen Mitwirkenden an der FINAL FANTASY-Reihe, entwickelt und von Hiroaki Kato (FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE) produziert. Es ist ein neues Rollenspiel, in dem es Dungeons zu erkundet gilt. Der Fokus liegt auf einem verfeinerten und klaren Spieldesign. Das Spiel basiert auf einer minimalistischen Designphilosophie, sodass sich Spieler*innen auf die spannenden Gameplay-Mechaniken konzentrieren können.In DUNGEON ENCOUNTERS erwartet alle Abenteurer ein herausfordernder Dungeon mit 99 Ebenen. Dabei bewegen sie sich über eine Karte im Stil eines 2D-Spielbretts, durch das sie die Tiefen eines ungewöhnlichen Labyrinths erforschen. Strategien sind essenziell, um zu überleben und zahlreiche Hindernisse zu überwinden, Kämpfe zu gewinnen und das clevere Spielsystem zu überlisten. Nur so erreichen die Spieler*innen die unterste Ebene des Dungeons. Dieses neue Rollenspiel stellt sie mit lohnenswerten Herausforderungen, die zum Nachdenken anregen, auf die Probe."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer