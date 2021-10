Nickelodeon All-Star Brawl: Ring frei für die Teenage Mutannt Ninja Turtles, SpongeBob und Co.

Zu den spielbaren Charakteren gehören SpongeBob, Lincoln Loud, Michelangelo und Leonardo von den Ninja Turtles, Oblina von Aaahh!!! Monster, Eroberer Zim und viele weitere!

20 thematische Level wie die Quallenfelder aus SpongeBob Schwammkopf, den Technodrom der Teenage Mutant Ninja Turtles und viele mehr!

Jeder Charakter bietet einen komplett eigenen und innovativen Spielstil mit Moves, die von seiner liebenswerten Persönlichkeit inspiriert sind

Kämpfe lokal mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig oder im kompetitiven Online-Mehrspielermodus gegen deine Freunde

Am 4. bzw. 5. Oktober 2021 haben Ludosity, Fair Play Labs und GameMill Entertainment das Party-Kampfspiel Nickelodeon All-Star Brawl ab 49,99€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und Steam , wo die über 1.000 Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird jeweils ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch als Boxversion im Handel erhältlichen Cartoon-Brawlers im Super-Smash-Bros -Stil gewährt (39,99 Euro statt 49,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Kämpfe mit deinen Lieblings-Nickelodeon-Charakteren in bombastischen Plattform-Schlachten! Die Helden aus dem Nickelodeon-Universum treten gegen die Stars aus SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Willkommen bei den Louds, Danny Phantom, Aaahh!!! Monster, Expedition der Stachelbeeren, Hey Arnold!, Rugrats und vielen weiteren um die ultimative Cartoon-Herrschaft an. Mit einzigartigen und von der eigenen Persönlichkeit inspirierten Moves und Angriffen hat jeder Charakter einen individuellen Spielstil, der den Fans von Nickelodeon Action ohne Ende ermöglicht. Wähle deinen Favoriten und lass die intensiven Raufereien mit Online- und lokaler Multiplayer-Action beginnen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer