Dread Hunger: Arktischer Survival-Trip steuert auf das Early-Acces-Ende zu

Überlebe die Arktis: Mache Feuer, um dich warm zu halten, wehre dich gegen Raubtiere und jage nach Nahrung, um in der unerbittlichen kanadischen Arktis zu überleben.

Verrate deine Freunde: Gib ihnen verdorbenes Essen, locke Tiere zu ihnen, verhexe sie mit Blutmagie, oder, wenn alles andere versagt … schieß ihnen in den Rücken und beschuldige jemand anderen.

Schlüpfe in die Rolle deines Charakters: Individualisiere deinen Charakter, indem du den integrierten Sprachchat und deine Ingame-Aktionen verwendest. Spiele als Kapitän, Steuermann, Ingenieur, Koch, Arzt, Kaplan, königliche Marine oder Jägerin. Alle sind ausgerüstet mit einem einzigartigen Start-Set und einer passiven Fähigkeit.

Du bist, was du isst: In der Arktis musst du einige grauenhafte Entscheidungen treffen, um dich zu ernähren; Körper ausweiden und die Teile als Waffen verwenden – oder als Nahrung.

Sei der Kapitän eines Schiffs: Steuere ein Kriegsschiff aus dem 19. Jahrhundert um Eisberge herum (oder hinein) und finde Kohle für den immer hungrigen Ofen, um das Schiff in Bewegung zu halten … oder jage es in die Luft.

Biete einer gefährlichen Welt die Stirn: Plane im Rahmen eines vollen Tages- und Nacht-Zyklus, während du versuchst, einem massiven Schneesturm zu entkommen, der sich über der Expedition abzeichnet.

Am 10. November 2021 soll der arktische Überlebenskampf Dread Hunger die im April begonnene Early-Access-Phase beenden und offiziell vom Stapel laufen. Der Download via Steam , wo über 1.200 Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet aktuell 20,99 Euro. Mit Erscheinen der Vollversion soll der Preis voraussichtlich auf 24,99 Euro angehoben werden. Die Entwickler prüfen zudem die Möglichkeiten, das Spiel nach der PC-Veröffentlichung auch auf anderen Plattformen anzubieten.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Dread Hunger ist es die Aufgabe jedes Spielers, den von ihm gewählten Charakter per Voice-Chat zum Leben zu erwecken, während er Aufgaben erledigt. Die sechs Erkunder müssen zusammenarbeiten, um Ressourcen zu sammeln, mit denen das dampfbetriebene Segelschiff in dem rauen Klima sein Ziel erreichen kann.Währenddessen schmieden die Verräter finstere Pläne, Nahrung zu vergiften, Besatzungsmitglieder zu massakrieren, Löcher in das Schiff zu sprengen und dunkle Magie herbeizurufen, um die Mission zu gefährden – während sie die ganze Zeit so tun, als seien sie loyale Erkunder. Mit Hungersnöten, Wölfen, Kannibalenangriffen und anderen schaurigen Schicksalen kann jedes bisschen fehlgeleitetes Vertrauen schnell zu einem Messer im Rücken führen. Wenn Nahrung rar ist, sehen die anderen Besatzungsmitglieder mit der Zeit immer appetitlicher aus."Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer