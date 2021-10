Anvil: Vault Breakers: Kooperative Roguelike-Action nimmt Kurs auf PC und Xbox

Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC) Screenshot - Anvil: Vault Breakers (PC)

Der kooperative Top-Down-Shooter Anvil: Vault Breakers von Action Square und SK Telecom soll Ende 2021 für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Auf Steam kann man die Multiplayer-Roguelike-Action bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Anvil ist ein kooperatives Multiplayer-Roguelike-Action-Shooting-Spiel. Mit dem Charakter 'Tresor-Brecher' kannst Du die Galaxien erkunden und Monster jagen. Finde die Relikte, upgrade Deinen Brecher, und überlebe in den Galaxien, in denen es vor Monstern wimmelt!Anvil ist eine Organisation, die nach den 'Tresoren' mit den Relikten außerirdischer Zivilisationen sucht, die überall im Weltall verteilt sind. Werde einer der 'Brecher' auf der Erkundung nach den Tresoren in den unbekannten Galaxien.Jede Galaxie besteht aus zufälligen Planeten, auf denen Du diversen Bossmonstern begegnest. Überwinde alle Hindernisse und öffne den Galaxie-Tresor, um darin eine neue und erstaunliche Kraft zu ergattern. Die Brecher sind Teammitglieder der Tresor-Erkundungstrupps. Ihre Kampffähigkeiten sind extrem erhöht, damit sie gegen alle möglichen Bedrohungen bestehen können. Die Brecher verfügen über verschiedenste Skills und einzigartige Eigenschaften, und warten darauf, von Dir berufen zu werden.Du kannst über 100 Relikt-Gegenstände und Dutzende neue Waffen ergattern, die zufallsgeneriert werden, um Dein Spielerlebnis jedes Mal zu verändern und auf Trab zu halten. Finde heraus, welche der vielen Relikt-Gegenstände tolle gemeinsame Effekte ergeben, und erbeute die stärksten Waffen, um einen legendären 'Brecher' zu erlangen! Die Brecher kämpfen mit ihren Maschinen-Körpern und können nach ihrem Tod in Anvil neugeboren werden. Durch die Erfahrungspunkte aus ihren Schlachten können sie ihre Körper stärker aufrüsten und mit neuer Kraft ihre Abenteuer wieder aufnehmen.Der Tod macht Dich nur noch stärker, deshalb fürchten die Brecher nicht den Tod."Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer