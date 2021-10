Unsouled: Temporeiches Action-Rollenspiel für PC im Anmarsch

Das 2D-Action-Rollenspiel Unsouled von Megusta Game und Neowiz soll Ende 2021 für PC erscheinen. Auf Steam kann man das in eine Welt der Untoten entführende Pixelart-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ruhe keine Sekunde. Die Gegner reagieren auf die Aktionen des Spielers und greifen sofort an, sobald sie die kleinste Gelegenheit sehen. Jeder Moment erfordert deine bestmögliche Entscheidung. Deine Counter-Attacken bestehen aus Technik-Kombos, um mehr Schaden zu erzielen und dem Spieler authentische Erfolgserlebnisse zu bereiten. Der Schwierigkeitsgrad ist einstellbar, doch für eine noch spektakuläre Handhabung macht nur Übung den Meister. Unsouled bietet deshalb einen Trainingsmodus namens 'Abgrund', wo du dich so gut mit dem System vertraut machen kannst, wie du willst.

Alle Techniken in Unsouled haben ein spezifisches Verkettungstiming. Bevor und nachdem man eine Technik benutzt, leuchtet der Spielcharakter gelb auf, um das mögliche Timing für die Verkettung von weiteren Techniken anzuzeigen. Dieses System muss von dir alternativlos erlernt werden, damit du die Cooldown-Dauer von Techniken garantiert verkürzen und deine ganz eigenen Kombos gestalten kannst. (...) Interagiere mit deinen wechselnden Umgebungen, um deine Gegner taktisch zu erobern. Du kannst zum Beispiel deine Gegner gegen die Wand schubsen, Bäume auf deine Gegner runterfällen, deine Gegner vom Abgrund stürzen, ins Wasser stoßen oder einen Fluß überqueren lassen, indem du ein großes Objekt umkippst.Durch Kämpfe und Explorationen kannst du besondere Seelen ergattern. Passive Seelen entfalten ihre Wirkung direkt nach der Aufnahme, indem sie deine Fähigkeitspunkte steigern, eine neue Technik freisetzen oder eine bereits erlernte Technik upgraden. Aktive Seelen lassen sich hingegen per Knopfdruck einsetzen. Mithilfe ihrer Funktionen kannst du die Techniken der Bossmonster nutzen, Kombos verketten oder fliehen, wenn du von Gegnern umzingelt bist. Erkunde 5 verschiedene Regionen in einer Welt, die aus einzigartiken Pixelgrafiken besteht, und stelle dich verschiedensten Gegnern, die per Pixelanimation zum Leben kommen. Erlebe, wie die interaktiven Pixelgrafiken je nach Echtzeit-Beleuchtungen ständig changieren!"Letztes aktuelles Video: Trailer