MXGP 2021: Motocross-Rennen gehen in die nächste Runde

Milestone hat mit MXGP 2021 den nächsten Teil der Rennspielserie der offiziellen FIM Motocross World Championship angekündigt. Das Spiel wird ab dem 30. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich sein.Milestone: "MXGP 2021 lässt die Spieler in die Lederkombi von über 40 Fahrern der MXGP- und MX2-Klassen schlüpfen und ihr Können auf den offiziellen Strecken der Championship 2021 beweisen. Der Karriere Modus bietet die perfekte Gelegenheit, das aufregende Leben eines echten Fahrers selbst zu erleben. Spieler starten in ihre Reise in der MX2 Championship, bei der sie entweder einem bestehenden Team beitreten können oder ihr eigenes - mit echten Sponsoren - gründen, um es in die prestigeträchtige MXGP-Klasse zu schaffen. Der Karriere Modus bietet eine besonders immersive Erfahrung dank echter Transferfenster in denen die Spieler zwischen offiziellen und benutzerdefinierten Teams wechseln können, Verträge, einem persönlichen Team und Herausforderungen sowie zusätzliche Aktivitäten, in denen die Spieler auf offiziellen und neuen Strecken antreten können.""Für all diejenigen, die den Wettkampf im Blut haben, ist der verbesserte Multiplayer Modus zurück. Online Lobbys ermöglichen jetzt Qualifikationsrennen und Spieler haben die Möglichkeit auf selbsterstellten Strecken mit benutzerdefinierten Wegpunkten im Compound neue Erfahrung zu sammeln."MXGP 2021 beinhaltet vier Originalstrecken bestimmter Rennen aus vergangenen Editionen: Ottobiano (Italien), Ernée (Frankreich), Leon (Mexiko) sowie Agueda (Portugal) sind im Singleplayer- und im Multiplayer-Modus verfügbar. Mehr als 100 offizielle Marken sollen zur Verfügung stehen, um seinen eigenen Fahrer und sein Bike komplett individuell zu gestalten. Auch ein Strecken-Editor ist dabei.Letztes aktuelles Video: Trailer