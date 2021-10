Atom RPG: Xbox-Premiere des postapokalyptischen Rollenspiels

Ein mächtiges Werkzeug zur Charaktererstellung, mit dem du deinen Ödland-Helden ganz nach deinen Vorlieben erstellen kannst!

Ein ausgewogenes Rollenspielsystem, das von GURPS inspiriert wurde. Jede Kombination von Attributen bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, eröffnet spezielle Dialoge und neue Möglichkeiten einige der Quests zu lösen!

Dutzende Fertigkeiten, vom Schlösserknacken bis zum Glücksspiel!

Viele Stunden Spielspaß an den unterschiedlichsten Orten. Triff andere Überlebende in einer mutigen jungen Siedlung, die aus den Überresten der alten Welt errichtet wurde. Wage dich in die Wildnis, wo mutierte Kreaturen und düstere Banditen lauern. Untersuche die Geheimnisse eines alten Militärbunkers. Oder lass beim Angeln an einem malerischen Teich einfach mal die Füße baumeln…

Rundenbasierte Kämpfe, inspiriert von Fallout 1 und 2.

Zufallsbegegnungen mit den Bewohnern des sowjetischen Ödlands – manchmal freundlich, manchmal gefährlich. Manchmal sogar beides zugleich…

Viele tiefgründige Multiple-Choice-Dialoge, die sich wie reale Unterhaltungen mit den einzigartigen NPCs des Spiels anfühlen.

Nichtlineares Gameplay! Dutzende von Quests, jede mit vielen alternativen Lösungen. Spiel das Spiel so, wie du willst!"

Am heutigen 8. Oktober 2021 haben AtomTeam und Atent Games das bereits für PC, iOS, Android sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato von über 7.000 Nutzern "sehr positiv" bewertete Endzeit-Rollenspiel ATOM RPG auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download des nach eigenen Angaben von klassischen CRPGs wie Deus Ex und Baldur's Gate inspirierten sowie in einer postnuklearen UdSSR verorteten Titels via Microsoft Store kostet 15,99 Euro. Mit ATOM RPG Trudograd ist auf dem PC erst vor Kurzem eine eigenständige Erweiterung erschienen (wir berichteten ).In der Spielbeschreibung heißt es: "Im Jahr 1986 wurden die Sowjetunion und die westlichen Großmächte als Folge eines Atomkrieges vernichtet. Du bist einer der Überlebenden des nuklearen Fegefeuers. Deine Mission: Erkunde die gefährliche und mysteriöse Welt des sowjetischen Ödlands. Verdiene dir deinen Platz unter der unbarmherzigen Sonne. Untersuche eine düstere Verschwörung, die alles Leben auf der Erde auszulöschen vermag.ATOM RPG ist:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Xbox One