Yu-Gi-Oh! Master Duel: Der Startschuss für die digitalen Kartenduelle fällt im Winter

Das digitale Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel soll laut Konami noch diesen Winter auf Free-to-play-Basis für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen.Der Hersteller schreibt: "Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL nutzt das ikonische Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und bringt es in digitaler Form vollständig zum Leben. Im Spiel gibt es über 10.000 Karten zum Freischalten, die über zwei Jahrzehnte Duell-Historie abdecken. Spieler können im Titel Karten sammeln, das Deck verbessern und gegen Duellanten auf der ganzen Welt beeindruckend inszenierte Yu-Gi-Oh! TCG/OCG-Duelle in 4K-Auflösung ausführen."Letztes aktuelles Video: Trailer