Honkai: Star Rail: Rundenbasiertes Rollenspiel bekommt frischen Story-Trailer

Neuer Honkai: Star Rail-Trailer – Alptraum im Astral Express

Dass eine Zugfahrt nicht nur lustig und schön, sondern auch erschreckend albtraumhaft sein kann, beweist der neue Trailer zu Honkai: Star Rail. Gezeigt wurde er auf der Gamescom.Mit dem dritten Teil der Reihe, Honkai Impact 3rd, wagen die Entwickler von HoYoverse, die unter anderem auch für Genshin Impact verantwortlich sind, etwas Neues. So soll Honkai: Star Rail ein rundenbasiertes Strategie-RPG werden.Im Trailer sehen wir zunächst einen der Charaktere, die uns in Honkai: Star Rail erwarten sollen. Dan Heng durchlebt einen abgedrehten Albtraum, während er an Bord des Astral Express über die Sternenschienen durch das Weltall fährt. In schaurig schöner Kulisse macht eine düster klingende Stimme lediglich ein paar gruselige Andeutungen, ehe Dan aus seinem Schlaf erwacht.Fans, die sich bereits mit den Leaks der zweiten geschlossenen Beta-Phase von Honkai: Star Rail auseinandergesetzt haben, dürften die Details allerdings nicht entgangen sein: Bei dem Namen, den die Erzählerstimme in Dans sichtlich gestörten Träumen erwähnt, handelt es sich um Jing Yuan, den weißhaarigen Mann, den wir sogar im selben Atemzug kurz zu sehen bekommen. Der Mann mit den langen schwarzen Haaren hingegen heißt Blade.Mit mehr Story-Informationen versorgen uns die Entwickler von HoYoverse allerdings nicht. Schließlich soll es ja möglichst spannend bleiben. Sogar so spannend, dass man sich von offizieller Seite aus bislang mit einem möglichen Release-Datum und großartiger Gameplay-Vorführung zurückhielt. Könnt ihr es nicht länger aushalten, solltet ihr euch auf der offiziellen Webseite des Spiels unbedingt zur nächsten Beta-Phase anmelden , sofern die Entwickler eine weitere planen. Honkai: Star Rail soll sowohl für den PC als auch für iOS und Android erscheinen.