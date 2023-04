Honkai: Star Rail: Launch-Trailer und Preload zum neuen Free2Play-Rollenspiel

Honkai: Star Rail – Launch-Trailer stellt erste Charaktere vor

Bereits morgen erscheint mitdas von Fans heiß erwartete neue Spiel der-Entwickler von MiHoYo. Passend zum bevorstehendenkönnt ihr euch das rundenbasierte Rollenspiel schon herunterladen – und euch den Launch-Trailer anschauen.Der Nachfolger von Honkai Impact 3rd erscheint am. Wer pünktlich loslegen möchte, kann ab sofort den Preload starten und zwar auf allen genannten Plattformen. Während auf Android- und iOS-Geräten die Installation über die bekannten App Stores läuft, habt ihr am PC die Wahl zwischen dem Epic Games Store und dem eigenen MiHoYo-Clienten.Zum Release rührt MiHoYo auch noch einmal intensiv die Werbetrommel und veröffentlicht einen über anderthalb Minuten langen Launch-Trailer. In diesem stellen die Macher verschiedene Charaktere kurz und knapp vor, in deren Rolle ihr im fertigen Spiel schlüpfen könnt.Ähnlich wie schon bei Genshin Impact setzt Honkai: Star Rail auf ein Free2Play-System mit. Sprich: Mithilfe einer bestimmten Währung könnt ihr nach und nach neue Charaktere und Outfits freischalten, aber seid dabei an einen Glücksspiel-Faktor gebunden. Zwar soll das erneut auch ohne den Einsatz von Echtgeld funktionieren, aber wer zur Brieftasche greift, kann den Zeitaufwand wahrscheinlich deutlich verkürzen.Wie sich im Detail das Finanzierungssystem von Honkai: Star Rail schlägt, bleibt noch bis zum morgigen Release abzuwarten. Auch dann wird sich erst zeigen, ob MiHoYo die eigenen Qualitsansprüche erfüllen kann, mit denen auch einstLetztes aktuelles Video: Offizieller Trailer