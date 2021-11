Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition: Fragmente eines VR-Modus in der Sammlung gefunden

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA



— Ben Turpin (@videotech_) November 20, 2021

Wenige Tage nach dem Release der GTA Trilogy – Definitive Edition hat ein Spieler im Debug-Menü scheinbar einen VR-Modus entdeckt, der allerdings nicht fertiggestellt wurde. Trotzdem können die Titel der Neuauflage damit in einer Art Ego-Perspektive gespielt werden. Ben Turpin von Rockstar Intel hat die Entdeckung gemacht und direkt bei Twitter geteilt. Auch ein kurzes Video des "VR-Modus" wurde dabei veröffentlicht.Tatsächlich befindet sich ein VR-Ableger von Grand Theft Auto: San Andreas auf dem Weg. Rockstar Games arbeitet hier mit Facebook zusammen, um die Welt von Los Santos, San Fierro und Las Venturas in einem neuen Blickwinkel zu präsentieren. Wegen der Kooperation wird San Andreas VR exklusiv für Oculus Quest 2 in den Handel kommen. Einen Releasetermin hierfür gibt es noch nicht. Unklar ist auch, ob die Entwickler die Neuauflage der Definitive Edition oder das Original als Grundlage für die VR-Umsetzung verwenden.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer