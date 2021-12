Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition: Neuer Patch veröffentlicht, Release der physischen Versionen verschoben

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.



Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.



Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la



Nachdem die digitalen Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zum Launch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatten, traf Rockstar Games nun die Entscheidung, den Release der physischen Fassung nach hinten zu verschieben. Eigentlich sollte die Sammlung am 7. Dezember 2021 für PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch im Handel erscheinen. Der neue Termin ist nun der 17. Dezember 2021 – zumindest für PlayStation und Xbox. Die Version für Nintendo Switch wurde von Rockstar Games sogar auf Anfang 2022 verschoben.Das Team hinter Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arbeitet weiterhin an der Behebung zahlreicher Probleme. Erst vor kurzem wurde Update 1.03 mit vielen Verbesserungen für GTA 3, San Andreas und Vice City veröffentlicht. Die umfangreichen Patch Notes können auf der Webseite von Rockstar Games nachgelesen werden. Unter anderem wurde für Grand Theft Auto: San Andreas eine Nebel-Funktion hinzugefügt, mit der die Spielwelt optisch einen wesentlich besseren Eindruck macht. In der ersten Jahreshälfte von 2022 soll die GTA-Sammlung zudem noch für iOS und Android erscheinen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer