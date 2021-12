Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition: Käufer der PC-Version bekommen noch ein weiteres Spiel geschenkt

Die Vorfreude auf die Neuauflagen der drei GTA-Klassiker war vor dem Release bei den Fans groß. Bugs und Probleme dämpften dann jedoch bei vielen Spielern den Spaß. Mittlerweile haben die Entwickler mit einer Reihe von Updates aber bereits einige Verbesserungen durchgeführt. Als Entschädigung für die aktuelle Situation verschenkte Rockstar Games vor kurzer Zeit die Originale von GTA 3, San Andreas und Vice City an all diejenigen, die das Remaster über den Rockstar Games Launcher erworben haben. Über die Weihnachtstage will das Unternehmen nun aber noch ein weiteres Geschenk für seine PC-Spieler zur Verfügung stellen.Wer sich demnach vor dem 5. Januar 2022 die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition über den Rockstar Games Launcher kauft, hat die Möglichkeit, ein weiteres Spiel aus einer Liste von Rockstar-Titeln auszuwählen. Dabei handelt es sich um Grand Theft Auto 5: Premium Edition, Grand Theft Auto 4: Complete Edition, Max Payne 3, L.A. Noire oder Bully: Scholarship Edition. Wenn ihr auf euer Spiel verzichten wollt, gibt es als Alternative auch eine "Great White Shark"-Karte für GTA Online oder 55 Gold-Barren in Red Dead Online. Ihr könnt das Angebot auf der Webseite von Rockstar Games in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer