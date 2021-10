Ship Graveyard Simulator: Prologue - Kostenloser Vorgeschmack auf den virtuellen Schiffsfriedhof

Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC) Screenshot - Ship Graveyard Simulator (PC)

Am 7. Oktober 2021 haben Games Incubator und PlayWay einen Prolog ihrer Schiffsfriedhofs-Simulation Ship Graveyard Simulator für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist kostenlos. Die Vollversion sei fast fertig und kann bei Gefallen auf die Wunschliste gesetzt werden, einen konkreten Erscheinungstermin gibt es bis dato allerdings nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wie wäre es mit einem Besuch auf dem größten Schiffsfriedhof der Welt? Mehrere Kilometer Strand voller Wracks. Hunderte von Schiffswracks liegen an der Küste. Tausende von Tonnen Stahl. Wähle das Schiff, dasfür dich am rentabelsten ist, und begib dich auf ein Abenteuer. Schlüpfe in die Rolle eines der Arbeiter im gefährlichsten Job der Welt. Sägen, hämmern, schweißen! Zerlege das gesamte Schiff und verkaufe die Teile, die du dadurch erhältst, um dein Equipment zu verbessern.Erforsche alle Decks des Schiffes auf der Suche nach wertvollen Gegenständen. Nutze die Gelegenheit, die geheimen Räume zu erkunden, die sich im Inneren dieser erstaunlichen Kolosse verbergen. Der Beruf des Schiffsabwrackers ist einer der gefährlichsten der Welt. Abbrucharbeiten nur mit einfachen Werkzeugen. Kontakt mit giftigen Stoffen. Du kannst die von dir erworbenen Gegenstände verkaufen oder gegen andere Gegenstände eintauschen. Aber sei vorsichtig, Du kannst jederzeit einen schweren Unfall erleiden oder sogar sterben."Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer