Haunted Chocolatier: ConcernedApe zeigt vier neue Screenshots aus seinem zweiten Spiel

Haunted Chocolatier: ConcernedApe teilt neue Screenshots





Thanks for 1 million followers 👍here's a few Haunted Chocolatier images pic.twitter.com/3PW2jMIF3R



— ConcernedApe (@ConcernedApe) October 4, 2023

Eric Barone, vielleicht besser bekannt alsund Macher von, teilt neue Screenshots von seinem nächsten Spiel: Wir bekommen einen Vorgeschmack aufNachdem er alsmit seiner Farmsimulation riesige Erfolge erzielte,, nachdem er Stardew Valley bereits zehn Jahre seines Lebens gewidmet hatte. Doch er versprach, damit noch weitere Jahre zu verbringen und hält sein Versprechen. Wegen des, das größer wird, als erwartet, pausiert er mit der Entwicklung von Haunted Chocolatier, dennoch teilt erAuf Twitter teilte ConcernedApe gesternvon Haunted Chocolatier, um zu zelebrieren, dass er eine Million Follower auf Musks Plattform erreicht hat. Das neue Spiel, kommt ebenfalls mit einer Pixel-Grafik daher, spielt aber in einem neuen Setting. In leichtseid ihr in Haunted Chocolatier mit der Herstellung von Schokolade beschäftigt. Dazu sammelt ihr besondere Zutaten, um sie dann in der Küche eures Spukschlosses zu verarbeiten.Zwei der geteilten Screenshots zeigen Innen- die beiden anderen Außenansichten im Spiel. Zuerst sehen wir das Zuhause des Schokoladenherstellers, worin viele Zutaten und Zimmerpflanzen zu entdecken sind, die auf einem dunklen Holzboden stehen. In der Mitte befindet sich der vermutlich wichtigste Raum:. Das zweite Bild zeigt eine Figur, die draußen bei Tag herumläuft – hier erkennt man eine gewisse Nähe zu Stardew Valley an der Vegetation sowie am Wasser.Bild Nummer 3 zeigt einenaus Stein, spärlich beleuchtet bei Nacht. Mittig darauf platziert sind drei Meerjungfrauen, die jeweils ein Gefäß in den Händen halten, aus denen das Wasser in den Brunnen zurückfließt. Abschließend präsentiert ConcernedApe eine, die allein wegen des Skeletts am oberen Bildschirmrand schon eine gruselige Atmosphäre liefert. Darunter steht eine Figur, die aus einem Buch liest – vermutlich der Chocolatier, der gerade ein Rezept für ein schmackhaftes Dessert nachschlägt.Einen Termin für denvon Haunted Chocolatier verrät ConcernedApe weiterhin nicht. Da er sich mit dem, wird es aber noch eine Weile dauern, bis weitere Neuigkeiten zu seinem zweiten Spiel folgen.Letztes aktuelles Video: Trailer Early Gameplay