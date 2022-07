The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Story-Trailer zeigt Horror Hotel

Letztes aktuelles Video: StoryTrailer



Diesen Herbst soll mit "The Devil in Me" das neuste Horror-Adventure der The Dark Pictures Anthology erscheinen.Der nun vierte Teil der Reihe läutet das erste Staffelfinale der Sammlung ein. Nach Geisterschiff und Hexen-Dorf, geht es jetzt in das "World's Fair"-Gruselhotel.Ein Filmteam wird in einen Nachbau der "Mörderburg" eingeladen, die ursprünglich von einem Serienmörder erbaut wurde. Hier werden sie jedoch beobachtet und manipuliert, so dass die Hoffnung auf eine gute Story schnell verfliegt.Horrorfans mag das Setting an Filme wie Grave Encounters, Haunted Hill oder Shining erinnern. Bleibt abzuwarten, ob "The Devil in Me" dem Setting frischen Wind einhauchen kann, oder lediglich auf bereits bekannte Horrorhotel-Stereotypen setzen wird. Die Geschichte kann erneut online mit einer Person, oder offline mit bis zu fünf Personen gemeinsam erlebt werden.