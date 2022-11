The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me: Staffel 2 wird mit Weltraum-Horror eingeläutet

The Dark Pictures Anthology: Erster Teaser zu Directive 8020

Die Zukunft der Dark Pictures-Reihe

Heute feiert The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me seinen Release und mit dem Ausflug ins Mörderhotel beendet Entwickler Super Massive Games die erste Staffel der Reihe.Doch man hat noch einiges mit der Dark Pictures Anthology vor und wie es bereits in der Vergangenheit Tradition geworden ist, wird mit der Erscheinung eines neuen Ablegers auch bereits der nächste Teil angekündigt. Der soll auf den Namen Directive 8020 hören und euch mit den endlosen Weiten des Weltraums gruseln.Noch ist der Teaser zum nächsten Dark Pictures-Titel nur inoffiziell auf YouTube zu finden, denn er stammt aus The Devil in Me: Im heute erschienenen Staffelfinale ist am Ende des Spiels ein circa einminütiges Video zu Directive 8020 zu sehen, inklusive des Hinweises, dass man mit dem Weltraum-Horror die zweite Staffel der Reihe einläuten wird.Viel zu sehen ist in dem Teaser abseits eines durchs Weltall schwebenden Raumschiffs noch nicht. Dafür verraten einige Funksprüche etwas über die kommende Geschichte: So ist ein gewisser Commander Stafford zu hören, wie er mit dem Raumschiff Cassiopeia zur Tau Ceti F reisen will, es dabei aber zu Komplikationen kommt.Dass Astronaut Thomas Carter per Funk kommuniziert, von einem Crewmitglied attackiert zu werden, lässt bereits Aspekte wie Alienparasiten und Körperkontrolle vermuten. Worum es genau in Directive 8020 wirklich geht, verraten uns Entwickler Supermassive Games und Publisher Bandai Namco aber sicher nochmal in einer offiziellen Ankündigung. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Supermassive fünf Markennamen angemeldet , bei denen es sich offensichtlich um weitere Dark Pictures-Spiele handelt. Neben dem mittlerweile bestätigten Directive 8020 sind dort auch die Titel The Craven Man, Intercession, Winterfold und O Death aufgetaucht. Frisch für PSVR2 entwickelt das Studio übrigens gerade The Dark Pictures: Switchback VR Während ihr auf den abgespaceten Horror-Trip wartet, gibt es mit The Devil in Me ab heute aber erstmal frisches Gruselfutter auf der PlayStation 4 und 5, der Xbox One und Xbox Series X | S sowie dem PC. Ob das Staffelfinale der Dark Pictures Anthology euch eine spielerische Gänsehaut verpasst oder eher für mörderische Langeweile sorgt, erfahrt ihr in unserem Test zum Spiel