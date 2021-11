The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Adventure Game: Brettspiel hat im Crowdfunding die Millionen-Dollar-Marke geknackt

Alternate Character Miniatures: Male Nord, Male Imperial, Female Orsimer, Female Khajiit, Female Altmer, Male Dunmer, Male Bosmer, Female Red Guard, Female Argonian, and Male Breton

Ghosts of the Blades: Ghostly versions of the six base game heroes and the four Dawnguard heroes

Mini Campaigns: Upgrade the game experience with new challenges such as the Dark Brotherhood Campaign, Draugr, Skeletons, and Bandits

Monster Miniatures: Extra wandering monster miniatures for the Miniatures Upgrade Set making a massive 62 upgrade with a bonus skirmish game mode fully compatible with Modiphius' The Elder Scrolls: Call to Arms miniatures game

Die Resonanz auf die Ankündigung des Brettspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Adventure Game (wir berichteten ) hat enorme Wellen geschlagen: Wie Publisher Modiphius Entertainment meldet, hat die Crowdfunding-Kampagne nicht nur nach gerade mal 30 Minuten ihr ursprüngliches Ziel von 135.000 US-Dollar erreicht. Es wurde nach zehn Tagen sogar die Millionen-Grenze genackt.Das sorgt nicht nur für neue Features und Gimmicks, die dem Spiel hinzugefügt werden, wie z.B. "Legendary Encounters" mit sehr starken Gegnern, die seltene Artefakte als Belohnung hinterlassen. Für die Erweiterung "From the Ashes" und das Mianturen-Upgrade-Set wurde z.B. Folgendes freigeschaltet:Gleichzeitig gibt es auch weitere "Stretch Goals", darunter z.B. eine "Free Roam"-Erweiterung, die den Spielern nochmals hunderte Stunden in der Spielwelt ermöglichen soll und sich als Ziel gesetzt hat, das Gefühl von grenzenloser Freiheit zu replizieren, das man aus der Videospiel-Vorlage kennt. auch eine Erweiterung. Ebenfalls interessant: Die Option,die Maximalspielerzahl von derzeit vier auf maximal acht zu erhöhen, wobei das Abenteuer sogar solo gespielt werden kann.Die Crowdfunding-Kampagne für The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Adventure Game läuft noch 19 Tage. Alle Informationen zu den erreichten Zielen, dem Status der Kampagne sowie allen noch geplanten Stretch Goals könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer