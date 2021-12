The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Adventure Game: Crowdfunding-Kampagne steht einen Tag vor Schluss bei über 1,25 Millionen Euro

Skyrim scheint auch mehr als zehn Jahre nach seiner Premiere seine Anziehungskraft nicht verloren zu haben. Nicht nur, dass Todd Howard den Erfolg der Bethesda-Rollenspielwelt im letzten Video zu Starfield referenzierte. Auch das Anfang November ankündigte Brettspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Adventure Game von Modiphius Entertainment, wo man u.a. bereits an erfolgreichen Umsetzungen von Crusader Kings, Fallout oder Homeworld gearbeitet hat, verbucht eine Erfolgsmeldung nach der anderen.Etwa einen Tag vor Ende der Crowdfunding-Kampagne steht der Zähler bei über 1 Million britischer Pfund, was beim gegenwärtigen Kurs über 1,25 Million Euro entspricht. Über 6.100 "Backer" haben sich an der Finanzerung beteiligt, die zusammen mit einigen von Social-Media-Aktivitäten abhängigen Zielen bereits 66 "Stretch Goals" freischalten konnten, darunter zahlreiche Erweiterungen, "Quality-of-Life"-Verbesserungen, weitere Figuren, Mini-Kampagnen u.v.m. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dürften auch die weiteren bislang angegebenen Ziele in greifbare Nähe rücken.Laut Modiphius wird das Spiel mitsamt aller in der Kampagne erreichten Zusatzinhalte noch in diesem Jahr in die Produktionsphase gehen, so dass man am gesteckten Zeitrahmen festhalten kann. Demnach rechne man damit, dass die Fertigungsstätten ab März die prognostizierten Stückzahlen ausliefern können, habe aber auch eine Pufferzone von zwei Monaten einkalkuliert, falls es zu Verzögerungen kommen sollte. Unter Berücksichtigung weiterer eventueller logistischer Probleme hat Modiphius August 2022 als grobes Datum für die allgemeine Veröffentlichung des Spieles sowie den Versand an alle Unterstützer ausgegeben.Die Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound läuft noch bis zum 5. Dezember 2021, 21.00 Uhr. Es stehen drei Finanzierungsstufen zur Verfügung: 68 GBP (ca. 80 Euro), 140 GBP (ca. 165 Euro) sowwie 220 GBP (ca. 260 Euro). Diese können noch um ein paar wenige nicht in diesen Paketen enthaltenen "Add-Ons" wie eine Erweiterung für fünf bis acht Spieler ergänzt werden. Die Ersparnisse zu den voraussichtlichen Endverbraucher-Preisen liegen bei etwa 40 Euro für das kleinste Paket und gehen bis ca. 140 Euro für das Deluxe-Pack.Mehr Informationen zum Spiel, den Inhalten etc. findet ihr auf der entsprechenden Gamefound-Übersichtsseite Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer