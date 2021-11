Dragonball: The Breakers: Bandai Namco bedient sich bei Dead by Daylight und kündigt eine asynchrone Mehrspieler-Hetzjagd im Dragonball-Universum an

Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Dragonball: The Breakers (PC, PS4, Switch, One)

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight von Behaviour Interactive ist auch nach Jahren immer noch bei Fans beliebt und hat den ein oder anderen Nachahmer hinter sich gelassen. Das asymmetrische Horror-Erlebnis vereint eigens erschaffene Gestalten sowie die Crème de la Crème der Slasher-Klassiker unter einem Dach. Mitunter findet man sich in Gesellschaft von Michael Myers aus Halloween, Ghostface aus Scream oder Pyramid Head aus Silent Hill.Diesem Konzept setzt Bandai Namco nun seine Variante auf und hat mit dem jüngst angekündigten Dragon Ball: The Breakers sein ganz eigenes asymmetrisches Multiplayer-Action-Game entwickelt. Wie man sich das vorstellen darf, zeigt der Trailer: Wie in der mutmaßlichen Inspiration hören die Überlebenden einen Herzschlag, wenn sich der Gegner nähert. Der Look des Spiels weicht aber natürlich komplett vom düsteren Original ab und zeigt sich der Quellvorlage entsprechend bunt. Die Charaktere sind ganz im Stile der Dragon-Ball-Animes gehalten und bewegen sich zitternd durch die Umgebung - und das weitaus rasanter als in der Vorlage.In Dragon Ball: The Breakers tritt eine Gruppe gegen einen einzelnen Spieler an. Es wird sieben Überlebende geben, die vor einem sogenannten „Raider“ fliehen und entkommen müssen. Ziel der Gruppe ist es, verschiedene Dinge auf der Map zu sammeln, um eine "Superzeitmaschine" in Gang zu bringen und mit ihr zu entkommen. Außerdem können einige Gegenstände auch dazu verwendet werden, sich gegen den Jäger zu verteidigen. Die Überlebenden sind eigentlich nur Zivilisten von Ginger Town, dennoch bekommt jeder von ihnen bestimmte Fähigkeiten, um gegen den starken Feind eine Chance zu haben. Sollten sie ihr höchstes Power-Level erreichen, werden sie so stark wie Goku selbst.Während die Überlebenden also nach den Gegenständen suchen, ist es die Aufgabe des "Raiders", sie aufzuhalten. Durch Erfüllen von bestimmten Bedingungen kann er stärker werden und so einen Vorteil gegenüber dem Team erlangen. Sollte der Bösewicht seine finale Form erreichen, wird er wohl nicht mehr aufzuhalten sein. Auf der offiziellen Dragon Ball-Website steht folgendes dazu: „Sollten er seine endgültige Form erreichen, wird er eine bisher nicht bekannte Macht erlangen und in der Lage sein, alle Überlebenden auf einen Schlag auszulöschen!!!“Bandai Namcos Dragon Ball: The Breakers wurde für 2022 angekündigt und wird für PC, PlayStation 4 (kompatibel mit PlayStation 5), Xbox One (kompatibel mit Xbox Series X|S) und für Nintendo Switch erhältlich sein. Für alle, die es nicht mehr erwarten können, wurde eine globale Beta auf Steam angekündigt. Wir werden euch über den Starttermin auf dem Laufenden halten.