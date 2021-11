Dragonball: The Breakers: Spieler können sich ab sofort für die Closed Beta registrieren

Letzte Woche hat das Team von Bandai Namco mit Dragon Ball: The Breakers ein neues asymmetrisches Multiplayer-Projekt angekündigt, das sich spielerisch an Vorbildern wie Dead by Daylight orientiert. Nun gab der Publisher bekannt, dass es schon bald einen Closed-Beta-Test geben wird, bei dem Fans einen ersten Blick auf das Spiel werfen können. Gleichzeitig wurde auch ein Video zu Dragon Ball: The Breakers veröffentlicht, das Regeln, Gameplay-Elemente und Tipps zusammenfasst.Wer an der Closed Beta von Dragon Ball: The Breakers teilnehmen möchte, hat ab sofort die Möglichkeit, sich auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco für den Test zu registrieren. Allerdings wird die Closed Beta zunächst nur auf dem PC zur Verfügung stehen. Die Vollversion soll 2022 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Wer eine Einladung erhält, kann das Multiplayer-Spiel dann zu bestimmten Uhrzeiten online ausprobieren.Folgende Zeiträume hat Bandai Namco bekannt gegeben.Session 1: 4. Dezember (Samstag) 3:00 Uhr – 7:00 UhrSession 2: 4. Dezember (Samstag) 13:00 Uhr – 17:00 UhrSession 3: 4. Dezember (Samstag) 19:00 Uhr – 23:00 UhrSession 4: 5. Dezember (Sonntag) 3:00 Uhr – 7:00 UhrLetztes aktuelles Video: Game System Trailer