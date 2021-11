Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered: Zweite Staffel der Telltale-Reihe erscheint bald nochmal als Remaster

Nachdem Entwickler Skunkape im letzten Jahr bereits die erste Staffel der Telltale-Reihe von Sam & Max als Remaster veröffentlicht hat, dürfen sich Fans in Kürze auch über die zweite Staffel in einer Neuauflage freuen. Ab dem 8. Dezember 2021 wird Beyond Time and Space für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC zur Verfügung stehen. Es handelt sich um ein Point-and-Click-Abenteuer im typischen Episoden-Format von Telltale. Im Trailer zur Ankündigung gibt es einen ersten Blick auf die vielen Verbesserungen von Sam & Max: Beyond Time and Space.Staffel 2 der Telltale-Reihe ist erstmals im Jahr 2008 im Handel erschienen. Zu den Neuerungen der Remaster-Version zählen verbesserte Texturen, dynamische Belichtung, eine optimierte Benutzeroberfläche, 16:9-Format, höhere Auflösungen und vieles mehr. Das Spiel wird für etwa 20 Euro in den Stores der jeweiligen Plattformen erscheinen. Wer auf Steam bereits die Neuauflage von Sam & Max: Save the World besitzt, erhält zum Launch von Staffel 2 einen Rabatt auf den Kaufpreis. Nach der Schließung von Telltale Games übernahm Skunkape im Jahr 2018 die Rechte für die Sam & Max-Abenteuer des ehemaligen Entwicklerstudios.