MultiVersus: Keine Rückerstattungen für Spieler trotz überraschender Serverpause

MultiVersus: Das steckt hinter der vorübergehenden Pause





MVPs, thank you for the support during Open Beta! The feedback and inspiration has been amazing. Open Beta will close on June 25 as we prepare for full launch in early 2024. #MultiVersus will be back better than ever with new content, features, modes & more when we return. pic.twitter.com/6NOCMRDBrp



— MultiVersus (@multiversus) March 27, 2023

Spieler bekommen ihr Geld nicht zurück

Zwangspause für Fighting-Fans: Wie Warner Bros. verkündet, wird dievom Online-Multiplayerdiesen Sommer zu Ende gehen, die vollständige Veröffentlichung erfolgt dann Anfang 2024.In der Zwischenzeit legt man allerdings die Server lahm, was für Verwirrung bei den Fans sorgt. Vombis zum finalen Release nächstes Jahr wird MultiVersus damit nicht spielbar sein. Aufhoffen Fans trotz der mindestens sechsmonatigen Serverpause aber vergeblich, wie Warner Bros. kommuniziert.Die Ankündigung dererfolgte unter anderem via Twitter, wo sich Tony Huynh, Co-Gründer und Game Director beim verantwortlichen Entwicklerstudio Player First Games, direkt an die Spieler von MultiVersus wendet. In knapp zwei Minuten erläutert er, woher diekommt und was sie für Fans bedeutet.„Die MultiVersus Open Beta war eine wichtige Lernmöglichkeit und ein Sprungbrett in die nächste Phase des Spiels. Es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun und wir haben eine klarere Sicht, worauf wir uns fokussieren müssen, vor allem, was die Frequenz an Inhalten wie neuen Charakteren, Karten und Modi angeht, um mehr Wege zu bieten, das Spiel zu genießen, inklusive Verbesserungen für den Netcode und das Matchmaking.“Damit all das reibungslos über die Bühne geht, hat man sich dazu entschieden, MultiVersusvom Netz zu nehmen. Alle Online-Funktionen sind während dieser Zeit nicht verfügbar, lokal könnt ihr euch mit Bugs Bunny, Batman und Co. aber immer noch die Rübe einhauen und dort auch für Echtgeld erworbene Skins verwenden.Fans zeigen sich auf Twitter natürlich enttäuscht über die Ankündigung. Viele werfen Warner Bros. vor, Mikrotransaktionen in einer Beta angeboten zu haben und, weil sie gekaufte Gegenstände nun für mindestens ein halbes Jahr nur offline verwenden können. Die Forderungen stoßen allerdings auf taube und vor allem vorbereitete Ohren: Auf der offiziellen Website hat man einehochgeladen, die auch auf potenzielle Rückerstattungen eingeht.Trotz der Serverpause habe sich an den Richtlinien aber nichts geändert, heißt es dort, weshalb Spieler die erworbenen Kostüme wohl bis zum Launch der vollständigen Version nächstes Jahr im digitalen Kleiderschrank hängen lassen müssen. Sobald MultIVersus dann aber zurückkehrt, können Spieler die in der Beta gekauften Gegenstände natürlich wieder ganz normal verwenden.Während derder zweiten Saison bis zum temporären Serverschlummer am 25. Juni verlängert wird, ist das Herunterladen von MultiVersus und das Erwerben kosmetischer Gegenstände nur noch bis zum 4. April möglich., dasund damit rund drei Wochen vor dem vorübergehenden Ende von MultiVersus erscheint.