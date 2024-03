Multiversus wird in zwei Monaten zurückkehren

Erinnert ihr euch noch an? Ihr wisst schon, der Versuch von Warner Bros. Games, ein eigenesmit Charakteren aus, demundaufzubauen. Das Prügelspiel wurde im Juni 2023 überraschend offline genommen, kehrt aber nun tatsächlich zurück.Dies hat das zuständige Entwicklerstudio Player First Games in einem neuen Video verraten. Demnach habe man die letzten Monate intensiv genutzt, um Multiversus mehr oder weniger. In erster Linie betrifft das die Technik, aber auch auf der inhaltlichen Ebene soll es viele Neuerungen geben.Von all den Änderungen werdet ihr euch zeitnah ein Bild machen können, denn Multiversus soll amfürunderscheinen – dieses Mal als Vollversion und nicht als Open Beta. Eine der größten Neuerungen wird dann der Wechsel der Engine sein: Multiversus läuft nun auf derNeben dem verbesserten Look soll es aber auch hinter den Kulissen etliche technische Änderungen geben, die insbesondere den Netcode betreffen. Tony Huynh, der CEO von Player First, verspricht eineund "konstante Spielperformance" über alle Plattformen hinweg. Damit hätte man zwei der großen Kritikpunkte der Open Beta in Angriff genommen.Darüber hinaus soll es beim Relaunch von Multiversus einen neuengeben, mit den Spieler einzigartige Belohnungen freispielen können. Zu guter Letzt wird es auchgeben, wobei sich das Team noch nicht in die Karten schauen lassen möchte. Erst in den nächsten Wochen will man weitere Details verraten.Beim Finanzierungsmodell bleibt sich Multiversus derweil treu: Es wird alserscheinen. Wer will, kann aber für kosmetische Outfits und Season Pässe Geld ausgeben. Ob Spieler, die bereits, zum Release ein kleines Dankeschön erhalten, ist derweil noch ungewiss.