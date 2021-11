Earthworm Jim: Beyond the Groovy (TV-Serie): Kultfigur der 16-Bit-Ära erhält eine neue TV-Show

Get ready to go BEYOND THE GROOVY!



I have a brand new tv show coming soon!



Come see my delicious existence at https://t.co/rzCsjrXM2v right now!#EarthwormJimIsBack #BeyondTheGroovy #Interplay pic.twitter.com/jVzD1egx2J



— TheRealEarthwormJim (@AlltheDirtonJim) November 18, 2021

Produktionsfirma Interplay Entertainment hat enthüllt, dass im Moment an einer animierte Serie zu Earthworm Jim gearbeitet wird. Es handelt sich dabei um die zweite Show des Space-Wurms. Bereits 1995 und 1996 war Earthworm Jim in einer gleichnamigen Serie für zwei Staffeln mit insgesamt 23 Episoden im TV zu sehen. Nun soll die Kultfigur wieder zurückkehren, die seinerzeit auf dem SNES sowie dem Mega Drive ihre Karriere begann.. Auf der Webseite von Interplay Entertainment haben die Macher ein kurzes Video mit Earthworm Jim veröffentlicht, in dem über das kommende Projekt gesprochen wird.Zuschauer von Earthworm Jim: Beyond the Groovy begleiten den Space-Wurm bei seiner Suche nach dem Planeten Erde. Der sympathische Regenwurm wird aber natürlich nicht auf sich allein gestellt sein und während der Reise zahlreiche neue Charaktere kennenlernen. Für das Drehbuch ist Produzent Michel K. Parandi verantwortlich. Einen Starttermin für die Serie gibt es noch nicht. Unklar ist ebenfalls, wo die animierte Show zu sehen sein wird. Erst letztes Jahr wurde mit Earthworm Jim 4 auch eine Fortsetzung der Spiele angekündigt. Der Titel wird zunächst exklusiv für Intellivision Amico erscheinen.