Project L (Arbeitstitel): Neues Material zum Kampfspiel "Project L" der LoL-Entwickler veröffentlicht

Zwei Jahre nach der Enthüllung von "Project L" hat das Team von Riot Games einen weiteren Blick auf das kommende Kampfspiel geliefert. Im neuen Video verraten die Entwickler unter anderem, dass die Champions aus dem League of Legends-Universum als Tag-Team gegeneinander antreten werden. Mehrere Gameplay-Szenen zeigen einen ersten Teil der Kämpferriege, die in Project L zur Verfügung stehen wird. Dazu zählen bekannte Champions wie Ahri, Ekko, Darius, Jinx und Katarina.Besonderen Fokus legt Riot Games auf den Netzcode des Kampfspiels. Hier möchten die Macher die bestehende RiotDirect-Technologie zur Ping-Minimierung weiter verbessern, die auch bereits bei League of Legends oder Valorant zum Einsatz kommt. Allerdings müssen sich Spieler noch ein wenig auf Project L gedulden. Der Titel soll nicht vor 2022 erscheinen. Weitere Details zum Spiel will Riot Games dann in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres präsentieren.