Project L (Arbeitstitel): Riot zeigt neue Infos zum geplanten Kampfspiel

Unter dem Codenamen Project L arbeitet der US-amerikanische Entwickler Riot Games nun schon seit einiger Zeit an einem neuen 2D-Kampfspiel.In Zweikämpfen sollen dort bekannte Champions aus League of Legends gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Wie schon LoL und Valorant soll auch Project L gänzlich kostenlos spielbar sein. In-Game sollen Spieler aber wie gewohnt Kosmetika kaufen können – ob man sich diese auch erspielen kann, ist bislang nicht bekannt.Im Rahmen eines durch den Entwickler veröffentlichten Videos erklärt Tom Cannon, Senior Director hinter dem LoL-Ableger, dass Riot Games die Zeit und Geldbörsen der Community respektieren wolle. Die Kernmechanik von Project L sei bereits fertig entwickelt, nun gehe es an das Drumherum.So arbeite das Team aktuell am Bau der Champions und der Entwicklung von Spielfunktionen wie dem kompetitiven Spiel und der sozialen Systeme. Für LoL-Fans könnte es von besonderem Interesse sein, dass Riot darauf abzielt, die Lore hinter seinen Champions genauer zu beleuchten.Noch hat das Unternehmen kaum Details zum Umfang von Project L veröffentlicht. Ebenso wenig ist bekannt, welche LoL-Champions uns in dem Game erwarten werden. Nun aber hat Riot verraten, dass zumindest Illaoi ihren Weg in das Spiel finden wird."Uns steht eine riesige Auswahl an Champions aus 'League of Legends' zur Verfügung", schreibt das Entwicklerteam in einem Blogeintrag . "Es gibt muskulöse Moloche, agile Assassinen und mächtige Magier, um nur ein paar zu nennen. Wir überlegen uns allerdings sehr genau, wen wir in ' Project L ' aufnehmen."