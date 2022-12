Project L (Arbeitstitel): Riot gibt neue Gameplay-Eindrücke zum League of Legends-Kampfspiel preis

Project L: Cooles Tag-Team-System verspricht kreative Kampfabläufe

Parallelen zu League of Legends erkennbar

Noch immer kein Veröffentlichungszeitraum bekannt

Im Rahmen eines Entwicklertagesbuches gibt Riot Games neue Gameplay-Eindrücke zum kommenden League of Legends-Kampfspiel mit dem Arbeitstitel Project L preis.Zu sehen bekommen wir ein paar hitzige Kampfszenen zwischen den aus LoL bekannten Champions Ahri, Darius, Ekko, Jinx und Illaoi. Dabei wird näher auf die Mechaniken von Project L und seinem Fokus eingegangen.Bei dem gezeigten Material handelt es sich um den tiefsten Einblick, den wir zu Project L bis dato zu Gesicht bekamen. Das neue Video rund um das Gameplay des Brawlers im League of Legends-Universum legt sein Hauptaugenmerk auf die vorgestellten Tag- und Assist-Systeme, die künftig im Mittelpunkt des Spiels stehen sollen. Zu den besagten Champions gibt es passenderweise ein paar neue Moves zu sehen.Project L war ursprünglich als reines Eins-gegen-Eins-Kampfspiel angedacht, wie Shaun "Unconkable" Rivera von Riot Games erklärt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus allerdings ein Tag-Team-System, welches von zwei Kämpfern pro Team lebt, die sich während der actiongeladenen Matches gegenseitig unterstützen können sollen. Zwar kündigte Riot Games diese Veränderung bereits vor einer Weile an, allerdings wussten wir bislang nicht, wie eng die Charaktere miteinander in Einklang stehen werden.Als Beispiel für den Tag-Team-Anspruch den Project L stellt dienen im Video diverse Interaktionen zwischen den Charakteren: So platziert Jinx beispielsweise eine Falle, die ihr Verbündeter Ekko auf den gegnerischen Darius wirft, während Ahri ihre Gegner in die Luft stößt, damit Prügel-Partner Darius sie im nächsten Augenblick wieder niederschlagen kann.Außerdem soll Project L ein System bieten, mit dem Spieler in Sekundenschnelle zwischen ihrem Charakter und seinem Helfer hin- und herwechseln können, während beide gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind. Darüber hinaus soll es einen Tag-Team-basierten Combo-Breaker geben, der den Spielern helfen soll, sich aus besonders üblen Situationen zu winden.Während man speziell auf die dynamischen Mechaniken von Project L eingeht und erklärt, warum die Gameplay-Entscheidung der richtige Weg für den LoL-Brawler ist, werden beide Spiele auch direkt miteinander verglichen. Teamkämpfe stellen in League of Legends ein zentrales Element dar, da sie die spannendsten Spielmomente bieten, in denen die Champions eines jeden Teams ihre Fähigkeiten und Angriffe für mächtige Kombos gegen ihre Feinde bündeln.Man möchte meinen, dass es nun so langsam aber sicher in Richtung Release für Project L geht, allerdings hielt Riot mit dem neuesten Video lediglich sein Versprechen, noch in diesem Jahr ein Update zum Kampfspiel liefern zu wollen.Dementsprechend gibt es leider auch noch immer keinen konkreten Veröffentlichungszeitraum und ebenso wenig wissen wir bislang, ob es sich bei Project L überhaupt um den richtigen Namen des League of Legends-Ablegers handelt.Letztes aktuelles Video: RiotX Arcane Epilogue