Arcane (Netflix): Streaming-Dienst bestätigt zweite Staffel der League-of-Legends-Serie

Mit der Animations-Serie Arcane ist Riot Games und Netflix ein Hit gelungen: In 38 Ländern katapultierte sich die Reihe auf den ersten Platz der Netflix-Charts. Hinzu kommen Top-Wertungen auf Portalen wie etwa IMDB.com (Internet Movie Database), wo die Serie einen hervorragenden Schnitt von derzeit 9,4/10 Punkten vorweisen kann - bei über 47.000 abgegebenen Stimmen. Die Popularität ist unbestritten groß – und die wilde Fahrt geht weiter.Denn wie der Streaming-Dienst Netflix via Twitter bekannt gegeben hat, befindet sich eine zweite Season von Arcane bereits in der Produktion. Allerdings müssen sich die Fans etwas in Geduld üben. Denn kurze Zeit nach der Ankündigung meldete sich Nicolo Laurent, der Geschäftsführer von Riot Games, ebenfalls via Twitter zu Wort. Dabei enthüllte er ein wichtiges Details zum Veröffentlichungszeitraum.„Ja, wir arbeiten an Season 2 von Arcane. Die gute Nachricht: Ihr müsst nicht sechs Jahre warten (so viel Zeit hat es uns gekostet, die Season 1 zu machen). Die schlechte Nachricht: Sie kommt nicht im Jahr 2022.“ Demnach gibt es bisher noch keinen konkreten Starttermin für die zweite Season von Arcane. Vor dem Jahr 2023 wird es jedoch definitiv nicht soweit sein.