Arcane (Netflix): Bridging the Rift: Erste Episode des Blicks hinter die Kulisse ab sofort verfügbar

Ein Serienstart alles andere als jinxed!

Nach dem bombastischen Start der auf Netflix erschienenen Serie Arcane im letzten Herbst gibt das Entwicklerstudio Riot Games nun mit der hauseigenen YouTube-Dokumentarserie Arcane: Bridging the Rift einen Einblick hinter die Kulissen der animierten Erzählung aus dem League of Legends Universum. Die erste Episode der fünfteiligen Serie könnt ihr euch jetzt schon anschauen.Das für Arcane verantwortliche französische Animationsstudio Fortiche hat bereits vorher mit Musikvideo-Produktionen wie POP/STARS von K/DA oder Warriors und ENEMY von Imagine Dragons bewiesen, wie schön und vielseitig das Universum rund um das bereits im Jahre 2009 erschienene MOBA eingesetzt werden kann.Die animierte Fusion aus gezeichneten 2D- und gemodelten 3D-Elementen erzählt „die durchschlagenden und ereignisreichen Anfänge von ikonischen Champions wie Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce und Viktor - zwischen Piltover und Zaun - inmitten einer Zeit der Unruhen.“ Mit ihr ist Riot Games der Sprung von den heimischen PC-Bildschirmen auf den Fernseher mehr als nur gelungen. So behielt die mit neun Annie Awards ausgezeichnete Serie ganze drei Wochen den Platz mit den meisten Zuschauern auf der kultigen Streaming-Plattform und erreichte in 52 Ländern die Top 10, weshalb ihr Start wohl als alles andere als „jinxed“ bezeichnet werden kann.Interessierte können sich über fünf Episoden freuen, die vom 04. August bis 01. September jeden Donnerstag um 17 Uhr kostenlos auf dem League of Legends Youtube-Kanal erscheinen. Eine zweite Staffel von Arcane wurde bereits angekündigt, weitere Details wurden allerdings noch nicht veröffentlicht.